Олег Лавричев: "День космонавтики был и остается нашим любимым праздником" Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем космонавтики.

"12 апреля 1961 года весь мир узнал о полёте в космос первого советского космонавта Юрия Гагарина. Подвиг одного человека стал достоянием всей планеты Земля. В память об этом событии мы отмечаем День космонавтики, а по инициативе Генеральной ассамблеи ООН – Международный день полета человека в космос.

Праздник неслучайно имеет мировой масштаб. Полёт Юрия Гагарина открыл новую эру в истории человечества! Он перешагнул рубеж, сделал невозможное возможным, задал, может быть, самую высокую планку для будущих поколений, превзойти которую нам нужно стремиться!", - отметил спикер Гордумы.

"Важно помнить и о том, что полет человека в космос стал реальностью благодаря ежедневной многолетней кропотливой работе тысяч людей, объединенных неиссякаемой энергией Сергея Королёва, которые трудились в конструкторских бюро, на заводах, пусковых площадках. Они работали в суровых условиях круглые сутки, испытывали технику, подчас рискуя своей жизнью.

Убежден, что покорение космоса было только началом, наша дальнейшая цель – в его изучении. Первый полёт человека в космос дал возможность сделать значительный шаг вперед в развитии науки, но еще много неизведанных тайн хранит в себе эта бескрайняя бездна, манящая и недосягаемая. Еще много открытий подарят нам современные исследователи космоса.

День космонавтики был и остается одним из наших любимых праздников. Честь и слава Героям, которые открыли человечеству дорогу в космос!", - сказал Олег Лавричев.