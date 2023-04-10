Юрий Шалабаев: "Это день, который напоминает нам о великих достижениях нашей страны" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил нижегородцам своё поздравление с Днём космонавтики.

"Сегодня мы отмечаем прекрасный и вдохновляющий праздник - День Космонавтики! Это день, который напоминает нам о великих достижениях нашей страны. Больше 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли. И сегодня сотни тысяч человек в нашей стране продолжают работать над исследованием и покорением Вселенной. Для нас давно привычными стали фотографии из космоса, спутниковая связь. Космические программы укрепляют позиции нашей страны на мировой арене", - подчеркнул мэр.

"В Нижнем Новгороде узнать больше о космосе можно в нескольких планетариях. В одном из них - имени Г.М. Гречко - мы сейчас проводим масштабную модернизацию. Два года назад там преобразили Большой Звездный зал, а теперь обновляем интерьер в остальных залах, меняем все коммуникации, ремонтируем фасад и устанавливаем новый, выполненный по спецзаказу, купол обсерватории. Пока продолжаются работы, можно посетить планетарий и обсерваторию в Мининском университете. Очень интересные программы предлагает и планетарий в парке Швейцария". - рассказал глава Нижнего Новгорода.

"Хочу поздравить всех работников космической отрасли с профессиональным праздником! Мы благодарим вас за ваш труд, упорство и преданность делу, которое важно для нашей страны и для всего человечества", - добавил в заключение Юрий Шалабаев.