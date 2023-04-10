Минтруд предложил упростить назначение мер социальной поддержки Общество

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Минтруд предложил упростить назначение мер социальной поддержки. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, министерство предлагает ввести единые подходы к процессам назначения федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки.

В рамках проекта социальное казначейство без сбора справок, по одному заявлению или даже без него, предоставляются уже 42 федеральные меры поддержки, а до 2025 года на такой режим будут переведены 74 федеральные меры.

"Следующий шаг – упрощение процессов назначения региональных и муниципальных мер поддержки. Необходимо избавить граждан от сбора справок, если эти сведения уже есть в государственных информационных системах. Постановление устанавливает исчерпывающий перечень ситуаций, когда органы, ответственные за назначение помощи, могут попросить справку у гражданина. Кроме того, постановление вводит требования по информированию гражданина о статусе рассмотрения его заявления", – подчеркнул глава Минтруда России Антон Котяков.

При утверждении соответствующего постановления правительства РФ будет определен перечень сведений, которые при назначении мер социальной поддержки необходимо получать путем межведомственного взаимодействия, а какие справки допустимо запросить у гражданина.

Если назначение меры поддержки предусматривает подачу дополнительных документов, то сразу на этапе подачи заявления на портале Госуслуг будет представлен перечень документов, которые необходимо предоставить лично.

Также предлагается установить предельный срок рассмотрения документов для назначения помощи. Так, регистрация заявления должна проходить в течение 1 рабочего дня,получение межведомственных документов в течение двух рабочих дней, извещение о назначении или отказе в течение одного рабочего дня.

Кроме того, предлагается оповещать заявителей о каждом этапе рассмотрения заявки.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство и ОНФ станут сотрудничать в социальной сфере.