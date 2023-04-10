Председатель Центробанка назвала главные причины снижения курса рубля

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала главные причины снижения курса рубля, сообщают "Народные Новости".
Так, по данным Центробанка, на курс рубля повлияли сокращения экспорта и снижение цены на нефть.
Вместе с тем, увеличение стоимости черного золота в последнее время может отразиться на курсе национальной валюты в будущем.
По словам главы Банка России, сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — стало уменьшаться.
Данный фактор также негативно отражается на состоянии рубля, добавила Эльвира Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Центробанк продлил ограничение на валютные переводы из России до 30 сентября.
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