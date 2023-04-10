Председатель Центробанка назвала главные причины снижения курса рубля Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала главные причины снижения курса рубля, сообщают "Народные Новости".

Так, по данным Центробанка, на курс рубля повлияли сокращения экспорта и снижение цены на нефть.

Вместе с тем, увеличение стоимости черного золота в последнее время может отразиться на курсе национальной валюты в будущем.

По словам главы Банка России, сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — стало уменьшаться.

Данный фактор также негативно отражается на состоянии рубля, добавила Эльвира Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк продлил ограничение на валютные переводы из России до 30 сентября.