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Общество

Нижегородский водоканал напомнил о правилах безопасности рядом с местами проведения земляных работ

13 апреля 2023 09:45  [88] Общество

Нижегородский водоканал напомнил жителям о необходимости правил безопасного поведения вблизи земляных работ и открытых колодцев. Как отметили в АО "Нижегородский водоканал", отсутствие бдительности во время передвижения может привести к падению в открытые люки и, как следствие, получению травм.

Нижегородцев просят соблюдать следующие правил безопасности:

- всегда быть внимательными при прогулках по городу;

- не наступать на крышки люков;

- не играть и не выгуливать животных рядом с люками;

- сообщать в профильные службы об открытом колодце, а не пытаться закрыть его самостоятельно;

- не подходить к другим местам, представляющим повышенную опасность: ямам, траншеям, котлованам.

Сообщить об отсутствующей крышке можно, позвонив по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также можно оставить заявку на официальном сайте vodokanal-nn.ru в разделе "Сообщить о проблеме".

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Теги:
Водоканал
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