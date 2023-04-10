Нижегородский водоканал напомнил о правилах безопасности рядом с местами проведения земляных работ

Нижегородский водоканал напомнил жителям о необходимости правил безопасного поведения вблизи земляных работ и открытых колодцев. Как отметили в АО "Нижегородский водоканал", отсутствие бдительности во время передвижения может привести к падению в открытые люки и, как следствие, получению травм.
Нижегородцев просят соблюдать следующие правил безопасности:
- всегда быть внимательными при прогулках по городу;
- не наступать на крышки люков;
- не играть и не выгуливать животных рядом с люками;
- сообщать в профильные службы об открытом колодце, а не пытаться закрыть его самостоятельно;
- не подходить к другим местам, представляющим повышенную опасность: ямам, траншеям, котлованам.
Сообщить об отсутствующей крышке можно, позвонив по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также можно оставить заявку на официальном сайте vodokanal-nn.ru в разделе "Сообщить о проблеме".
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