Нижегородские участники СВО будут освобождены от госпошлины за восстановление паспорта и прав Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем Telegram-канале рассказал о новой мере поддержки участников специальной военной операции.

Согласно информации, сегодня Государственная Дума приняла решение об освобождении военных, принимающих участие в СВО, от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав взамен утерянных.

Евгений Люлин отметил, что в условиях СВО или при транспортировке в госпитали личные документы теряются или приходят в негодность.

Сейчас пошлина за выдачу паспорта составляет 1500 рублей, за водительские права – 2 000 рублей.

Ко второму чтению депутаты проработают вопрос о распространении закона на ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО.