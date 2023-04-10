Нижегородские участники СВО будут освобождены от госпошлины за восстановление паспорта и прав

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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем Telegram-канале рассказал о новой мере поддержки участников специальной военной операции.
Согласно информации, сегодня Государственная Дума приняла решение об освобождении военных, принимающих участие в СВО, от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав взамен утерянных.
Евгений Люлин отметил, что в условиях СВО или при транспортировке в госпитали личные документы теряются или приходят в негодность.
Сейчас пошлина за выдачу паспорта составляет 1500 рублей, за водительские права – 2 000 рублей.
Ко второму чтению депутаты проработают вопрос о распространении закона на ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО.
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