Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2023 14:48  [80] Глава Советского района Александр Иванов поручил ДУКу привести в порядок территории около МКД
13 апреля 2023 14:28  [83] Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны тонкинцам восстановят к 9 Мая
13 апреля 2023 14:13  [107] Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде
13 апреля 2023 14:02  [99] Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт 14 и 15 апреля на четырёх площадках Нижегородской области
13 апреля 2023 13:53  [95] Число обращений от нижегородцев на портал "Госуслуги. Решаем вместе" в 2023 году выросло на 4,7%
13 апреля 2023 13:33  [112] Проект "Ректор в школе" запустили в нижегородской "Школе 800"
13 апреля 2023 13:05  [116] Масштабную свалку неизвестного происхождения обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода
13 апреля 2023 12:52  [123] Движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 16 апреля
13 апреля 2023 12:36  [136] Нижегородская область заняла девятое место по количеству заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"
13 апреля 2023 12:20  [135] Закон о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями может быть принят в Нижегородской области
Общество

Глава Советского района Александр Иванов поручил ДУКу привести в порядок территории около МКД

13 апреля 2023 14:48  [80] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новый глава Советского района Нижнего Новгорода Александр Иванов поручил домоуправляющей компании привести в порядок территории возле многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, комиссии под председательством главы района посетила территории по улицам Артельной, Пушкина, а также в Конном проезде.

Александр Иванов отметил, что во дворах еще остался неубранный после зимы мусор. Кроме того, было дано поручение навести порядок возле контейнерных площадок, убрать объявления с фасадов домов.

Глава района также обратил внимание подрядчиков на качество уборки улично-дорожной сети района, на состояние коммуникаций.

"В некоторых местах необходимо поправить бортовой камень, восстановить поврежденные газоны. Дал задание до конца недели убрать сухие ветки и порубочные остатки в ряде мест, поскольку они значительно ухудшают облик улиц", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов.
 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph