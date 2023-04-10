Глава Советского района Александр Иванов поручил ДУКу привести в порядок территории около МКД Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новый глава Советского района Нижнего Новгорода Александр Иванов поручил домоуправляющей компании привести в порядок территории возле многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, комиссии под председательством главы района посетила территории по улицам Артельной, Пушкина, а также в Конном проезде.

Александр Иванов отметил, что во дворах еще остался неубранный после зимы мусор. Кроме того, было дано поручение навести порядок возле контейнерных площадок, убрать объявления с фасадов домов.

Глава района также обратил внимание подрядчиков на качество уборки улично-дорожной сети района, на состояние коммуникаций.

"В некоторых местах необходимо поправить бортовой камень, восстановить поврежденные газоны. Дал задание до конца недели убрать сухие ветки и порубочные остатки в ряде мест, поскольку они значительно ухудшают облик улиц", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов.

