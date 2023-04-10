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Общество

Проект "Волонтеры 800" будет продолжен в Нижегородской области в 2023 году

14 апреля 2023 14:53  [100] Общество

Проект "Волонтеры 800" продолжится в Нижегородской области в 2023 году, сообщил замгубернатора региона Олег Беркович.

По его словам, уже стартовал прием заявок от будущих волонтеров на портале nn-young.ru, причем заявку можно подавать в течение года. Тем кандидатам, которые хотят принять участие в мероприятиях в рамках проекта "Молодежная столица России", необходимо заполнить анкету в срок до 31 мая.

Как подчеркнул замглавы региона, в 2023 году перед волонтерами будет поставлена новая задача - содействие мероприятиям в рамках "Молодежной столицы России".

"Кроме того, в регионе действует большая мотивационная программа, включающая в себя материальные и образовательные составляющие. Я рад, что волонтерское движение развивается, пользуется популярностью и, безусловно, создает приятное впечатление о городе", - добавил Олег Беркович.

Стать волонтером может любой гражданин России или иностранный гражданин старше 16 лет, проживающий в настоящее время в Нижегородской области. Кандидату в волонтеры необходимо будет пройти общую подготовку и тестирование для проверки полученных знаний, прежде чем войти в основной или резервный состав. Программа подготовки включает в себя изучение ключевой информации о добровольческом движении, базовый курс по истории города, знакомящий с традициями и культурой Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России".

 

 

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Теги:
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