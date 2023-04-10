Делегация ПАО "Газпром" посетила АПЗ Экономика

Фото: Александр Барыкин

Делегация ПАО "Газпром" посетила Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Заместитель коммерческого директора по гражданской продукции АПЗ Светлана Кремнёва, заместитель главного конструктора АПЗ Петр Хильченко, заместитель директора ООО "Арзамасский торговый дом" Михаил Сурнин, руководитель сервисной службы Олег Мочалов встретили гостей и рассказали им о предприятии.

Гости, в частности, осмотрели заводской музей, а также образцы продукции, выпускаемой в настоящее время на АПЗ.



"За круглым столом нам удалось обсудить вопросы по укомплектованию запасными частями оборудования, которое эксплуатируется на различных объектах Газпрома. Познакомили гостей с полной линейкой продукции газового направления, имеющейся сегодня на нашем предприятии. Рассмотрели вопросы о выпуске и поставках новых изделий, обменялись контактами. Ждем предложений по дальнейшему сотрудничеству", - рассказала Светлана Кремнёва.