Занятия "Разговоры о важном" на тему "День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками" пройдут в российских школах 17 апреля.
Напомним, почти 80 лет назад, в апреле 1943 года был принят указ Президиума Верхового совета СССР о наказании немецко-фашистских злодеев, которые совершили зверские преступления.
Федеральным спикером внеурочного занятия на тему "День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками" станет заслуженный юрист РФ, писатель, историк Александр Григорьевич Звягинцев.
Видеообращение уже размещено в материалах занятия.
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