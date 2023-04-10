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Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая. Об этом сообщили представители парка, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.
Согласно информации, два фонтата будут работать ежедневно вплоть до осени.
Ранее сообщалось, что фонтан на площади Минина Нижнего Новгорода откроется в последнюю пятницу апреля.
Также напомним, что вход в нижегородский парк "Швейцария" с воздушными шариками запретили из-за неэкологичности.
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