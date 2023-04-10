"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2023 11:51  [66] Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая
16 апреля 2023 11:20  [78] Пасхальные богослужения в нижегородских храмах прошли без происшествий
16 апреля 2023 10:08  [113] Нижегородцы могут пожертвовать свои книги и учебники для жителей Харцызска
16 апреля 2023 09:45  [105] Олег Лавричев: "Воскресение Христово объединяет нас, вселяя веру в добро и справедливость"
16 апреля 2023 09:30  [127] Юрий Шалабаев: "История Нижнего Новгорода на протяжении многих веков связана с православием"
16 апреля 2023 09:05  [130] Глеб Никитин: "Пасха соединила в себе народные традиции многих столетий"
15 апреля 2023 16:19  [242] Проект нижегородского планетария победил на конкурсе "Музей 4.0"
15 апреля 2023 16:09  [295] Занятия "Разговоры о важном" на тему "День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками" пройдут в российских школах
15 апреля 2023 14:50  [303] Литургия прошла в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 14 апреля
15 апреля 2023 13:57  [292] Ливневую канализацию отремонтировали на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
Общество

Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая

16 апреля 2023 11:51  [66] Общество

Фото: парк "Швейцария"

Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая. Об этом сообщили представители парка, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Согласно информации, два фонтата будут работать ежедневно вплоть до осени.

Ранее сообщалось, что фонтан на площади Минина Нижнего Новгорода откроется в последнюю пятницу апреля.

Также напомним, что вход в нижегородский парк "Швейцария" с воздушными шариками запретили из-за неэкологичности.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парк Швейцария Фонтаны
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph