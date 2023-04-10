Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая Общество

Фото: парк "Швейцария"

Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая. Об этом сообщили представители парка, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Согласно информации, два фонтата будут работать ежедневно вплоть до осени.

Ранее сообщалось, что фонтан на площади Минина Нижнего Новгорода откроется в последнюю пятницу апреля.

Также напомним, что вход в нижегородский парк "Швейцария" с воздушными шариками запретили из-за неэкологичности.