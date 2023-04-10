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Общество

Свет и горячую воду частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 17 апреля

17 апреля 2023 09:28  [2] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 17 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Московском районе электричество будет отключено на улице Мечникова в многоквартирных домах № 37, 39, 41. Временные неудобства жильцам придётся терпеть с 9:00 до 18:00.

В Нижегородском районе планируется отключение горячей воды по адресам: ул. Ковалихинская, 77, 93а, 97, 95а, ул.Максима Горького, 250. Работы будут проводиться с 9:00 до 16:00.

Кроме того, на улице Родионова с 11:00 до 15:00 будет полностью отключено электричество вдоль улицы Родионова - по чётной стороне от дома №20 до дома № 82а.

В Советском районе с 9:00 до 12:00 без света останутся дома на Прудном переулке: № 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 11, 13, 15а, 15/40.

С 12:00 до 17:00 будут обесточены два административных здания на улице Чачиной, 43, 45.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электричество будет отключено по улице Снежной, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 50, 20/1, 20/48.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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