Прогулочные веранды отремонтируют в детсадах Сормовского района Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин и глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова посетили детские сады, где в 2023 году запланирован ремонт прогулочных веранд.

"Дети есть в большинстве семей, и родителям небезразлично, в каких условиях обучается их ребенок. Сфере образования посвящен один из наиболее значимых разделов народной программы "Единой России", куда нижегородцы внесли десятки предложений, на приемах граждан поступают обращения по состоянию школ и детских садов, - отметил Михаил Першин. – Большая работа в этом направлении ведется в рамках региональной программы по ремонту образовательных учреждений, реализуется федеральная программа по комплексному ремонту школ. Но есть точечные проблемы, которые требуют оперативного вмешательства, поэтому мы решили привлечь средства депутатского фонда, чтобы привести в порядок те учреждения, где ремонт нужен уже сегодня".

В этом году за счет средств депутатского фонда запланирован капитальный ремонт восьми веранд в детских садах №№ 450, 332, 323 и 467.

"Безопасность и комфорт детских учреждений всегда в центре внимания и на особом контроле, - подчеркнула Светлана Горбунова. - Активно взаимодействуем в этом вопросе с депутатами, ведем планомерную работу по ремонту и благоустройству наших дошкольных учреждений. В прошлом году совместными усилиями с городской администрацией и депутатским корпусом реконструировали бассейны в четырех детских садах. Теперь занятия плаванием посещают почти 1 500 сормовских дошкольников. В этом году при поддержке депутата Михаила Першина планируем привести в порядок веранды, которым необходим неотложный ремонт".

Ремонт веранд будет организован так, чтобы работы не мешали образовательному процессу в детских садах.

"Сегодня посетили детские сады №450 и 332, где работы начнутся в первую очередь. Веранды построены несколько десятков лет назад и капитально не ремонтировались. Часть из них не используют для прогулок: началось разрушение стен, на полах появились неровности. Вместе с заведующими учреждений обсудили план и сроки реконструкции прогулочных веранд. Необходимо заменить крыши, полы, укрепить и оштукатурить стены", - рассказал Михаил Першин.

В детском саду №332 запланирован ремонт трех веранд, на которых будут проходить занятия, в том числе с детьми с нарушениями зрения. В учреждении работают 5 групп комбинированной направленности, куда приходят и дошкольники с особенностями здоровья, и другие малыши.

"Дети с нарушениями зрения, а у нас есть и дети-инвалиды, нуждаются в особых условиях во время проведения занятий на свежем воздухе. Чтобы малыши не споткнулись и не получили травм, нужно полностью перестелить полы, сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность дошкольников. Капитальный ремонт решит эти задачи", - сообщила заведующая детским садом №332 Наталья Козина.

В детском саду №332 Михаил Першин и Светлана Горбунова также осмотрели отремонтированный в прошлом году бассейн. По словам заведующей, занятия плаванием с дошкольниками стали очень популярны, поэтому детский сад начнет проводить их круглогодично, а не только в течение учебного года.

Напомним, в 2022 году в 35 образовательных учреждениях Сормовского района Нижнего Новгорода проведены ремонтные работы с привлечением бюджетов всех уровней, а также депутатских фондов.

Строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".