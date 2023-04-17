Александр Вайнберг: "Нижегороцы славятся своим патриотизмом и добровольчеством, это у нас в крови!" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Молодогвардейцы организовали встречу с сенатором Российской Федерации, первым заместителем секретаря Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александром Вайнбергом. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Встреча с интересным человеком", организованного "Молодой Гвардией".

В зале собралось около 50 молодогвардейцев и более 150 учеников сормовских школ. На мероприятии также присутствовали руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Роман Зыков и глава администрации Сормовского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Светлана Горбунова.

Активисты и школьники в неформальной обстановке пообщались с сенатором, задали интересующие их вопросы. Одной из главных тем разговора стала поддержка Донбасса и гуманитарные миссии нижегородцев.

"Когда я встречаюсь с молодежью, я всегда преследую две цели: донести до ребят правильные мысли и чему-то поучиться у них. Тема поддержки Донбасса мне очень близка, и я рад, что подрастающему поколению не безразлична судьба нашей Родины, значит, мы движемся в правильном направлении. Нижегородцы славятся своим патриотизмом и добровольчеством, это у нас в крови!", – поделился Александр Вайнберг.

За полтора часа общения участники задали все интересующие их вопросы, которые касались участия представителя верхней палаты парламента в гуманитарной миссии, поддержке нижегородских военнослужащих и их семей. Также Александр Вайнберг коснулся темы информационной войны, развязанной западными и украинскими СМИ.

Участникам встречи показали клип на авторскую песню Александра Вайнберга "Дайте вашим детям наши имена", на котором собраны кадры поездки с гуманитарной миссией на Донбасс.

"Ребята – большие молодцы, задавали много интересных вопросов сенатору. Александр Владеленович ответил на все вопросы школьников с большим удовольствием. Видно, что темы были для них очень важные, многие загорелись идеями волонтерства. И нам, как волонтерам, важно поддержать их желание быть нужными и помогать", – рассказал куратор специальных проектов Нижегородского штаба "Молодой Гвардии" Глеб Барковский.