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Общество

Более 250 площадок подготовили в Нижегородской области для написания "Диктанта Победы"

17 апреля 2023 16:32  [74] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок "Диктанта Победы" – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира. В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

"С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, – очень актуальны", – отметил он.

Более 120 площадок "Диктанта Победы" будет организовано на Донбассе.

"Привлечение жителей новых российских территорий к "Диктанту Победы" принципиально важно. Это будет способствовать изучению ими реальной истории Отечества, а не «истории», изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима", – подчеркнул Александр Хинштейн.

В Нижегородской области на данный момент для написания диктанта зарегистрировано более 250 площадок. 

"При подготовке площадок для написания "Диктанта Победы" для нас самое главное - это их доступность. В этом году мы готовим площадки таким образом, чтобы охватить как можно больше желающих написать диктант. Уже более 250 таких мест подтверждены. Это значит, что у каждого, кто захочет прийти написать диктант в очном формате, будет такая возможность. В этом году мы, как никогда, ощутили, насколько акция востребована. Многие площадки заявляются впервые, и уже много жителей интересуется местом и временем проведения. И это очень приятно. Ведь одной из главных задач "Диктанта Победы" является сплочение всех нас вокруг сохранения исторической памяти. И мы на правильном пути!", - отметил региональный координатор партпроекта "Историческая память", депутат Государственной Думы Вадим Булавинов.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

"Сегодня как никогда важно рассказывать правду о Великой Победе как в нашей стране, так и за ее пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. "Волонтеры Победы" уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении "Диктанта Победы" и на территории четырех новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда", - рассказала председатель движения "Волонтеры Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"Диктант Победы" состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

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Теги:
Единая Россия Патриотизм
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