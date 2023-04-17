Свет и горячую воду частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 18 апреля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 17 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 Нижний Новгород г; Героев пр-кт; 5, 9, 11, 15;

В Ленинском районе будет отключена горячая вода в одном девятиэтажном доме, расположенном по адресу: ул. Глеба Успенского,17. Временные неудобства местным жителям придётся терпеть с 9:00 до 15:00.

С 10:00 до 14:00 без электричества останутся дома на нескольких улицах: ул. Героя Чугунова, 4; ул. Космонавта Комарова,1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а; ул. Аксакова, 32, 34, 36а, 36, 1/34; ул. Удмуртская, 1, 2, 3, 4, 6, 8а; ул. Усольская, 69, 71, 71а, 73, 75, 77.

С 12:00 до 17:00 свет будет отключен по адресам: ул. Красногвардейская, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Лейтенанта Шмидта, 9-13; ул. Обводная, 1, 3, 5, 7-18, 20, 20б, 22, 8/1; ул. Шлиссельбургская ул; 16, 17, 18.

В Канавинском районе будет отключена холодная вода на улице Литвинова, в домах № 12/26 и 14. Работы будут проводиться с 9:30 до 19:30.

Кроме того, с 9:00 до 12:00 без света останутся несколько домов: ул. Вольская, 20; ул. Июльских Дней, 18, 18а.

В Советском районе с 8:00 до 17:00 ограничено электроснабжение по адресам: ул. Артельная, 9б, 9в, 11, 13, 13/1; Артельный проезд; 2, 4, 6, 8; ул. Пушкина, 34в, 34г, 34б, 36б, 36.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 света не будет в доме № 7 по улице Новосоветской и в дмах № 1-7 по улице Свирской. С 10:00 до 16:00 будут полностью обесточены улицы Новые Пески, Новые Полянки, а также переулки Керамический, Копосовский, Кровельный.