Евгений Люлин организовал полет на воздушном шаре для восьмилетней девочки из Дзержинска

Фото: пресс-служба ЗСНО
Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин исполнил мечту восьмилетней девочки Софии Слепневой из Дзержинска, которая хотела осуществить полет на воздушном шаре.
Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, спикер регионального парламента организовал это невероятное воздушное путешествие для ребенка. Ранее о своей мечте девочка рассказала во время всероссийской акции "Ёлка желаний".
Полет на воздушном шаре проходил рано утром. Аэростат вместе с девочкой поднялся на высоту одного километра над городом. София смогла увидеть Дзержинск с высоты птичьего полета.
По окончании воздушного путешествия София прошла ритуал посвящения в воздухоплаватели.
Девочка поделилась своими впечатлениями от полета: по ее словам, лететь на воздушном шаре ей было совсем нестрашно. София также сказала, что постарается нарисовать всё увиденное с высоты.
Евгений Люлин рассказал, что исполнять желания детей особенно приятно. По мнению спикера ЗСНО, такие события, как полет на воздушном шаре, останутся в памяти у детей на всю жизнь.
Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов исполнил мечту девочки из Дзержинска в рамках проекта "Елка желаний".
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