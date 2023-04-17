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Общество

Евгений Люлин организовал полет на воздушном шаре для восьмилетней девочки из Дзержинска

18 апреля 2023 11:24  [38] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин исполнил мечту восьмилетней девочки Софии Слепневой из Дзержинска, которая хотела осуществить полет на воздушном шаре.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, спикер регионального парламента организовал это невероятное воздушное путешествие для ребенка. Ранее о своей мечте девочка рассказала во время всероссийской акции "Ёлка желаний".

Полет на воздушном шаре проходил рано утром. Аэростат вместе с девочкой поднялся на высоту одного километра над городом. София смогла увидеть Дзержинск с высоты птичьего полета.

По окончании воздушного путешествия София прошла ритуал посвящения в воздухоплаватели.

Девочка поделилась своими впечатлениями от полета: по ее словам, лететь на воздушном шаре ей было совсем нестрашно. София также сказала, что постарается нарисовать всё увиденное с высоты.

Евгений Люлин рассказал, что исполнять желания детей особенно приятно. По мнению спикера ЗСНО, такие события, как полет на воздушном шаре, останутся в памяти у детей на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов исполнил мечту девочки из Дзержинска в рамках проекта "Елка желаний".

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Теги:
Евгений Люлин Ёлка желаний
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