Евгений Люлин организовал полет на воздушном шаре для восьмилетней девочки из Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин исполнил мечту восьмилетней девочки Софии Слепневой из Дзержинска, которая хотела осуществить полет на воздушном шаре.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, спикер регионального парламента организовал это невероятное воздушное путешествие для ребенка. Ранее о своей мечте девочка рассказала во время всероссийской акции "Ёлка желаний".

Полет на воздушном шаре проходил рано утром. Аэростат вместе с девочкой поднялся на высоту одного километра над городом. София смогла увидеть Дзержинск с высоты птичьего полета.

По окончании воздушного путешествия София прошла ритуал посвящения в воздухоплаватели.

Девочка поделилась своими впечатлениями от полета: по ее словам, лететь на воздушном шаре ей было совсем нестрашно. София также сказала, что постарается нарисовать всё увиденное с высоты.

Евгений Люлин рассказал, что исполнять желания детей особенно приятно. По мнению спикера ЗСНО, такие события, как полет на воздушном шаре, останутся в памяти у детей на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов исполнил мечту девочки из Дзержинска в рамках проекта "Елка желаний".