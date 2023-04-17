Всероссийский слёт студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" пройдет в Нижегородской области Общество

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) проведёт Всероссийский слёт студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" 28-29 апреля в Нижегородской области при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Госкорпорации "Росатом" в рамках Десятилетия науки и технологий. Слёт станет площадкой, где участники десятков физико-математических и инженерных студенческих научных обществ (СНО) обсудят роль СНО в решении задач научно-технологического развития страны.

Студенты, увлечённые наукой и техникой, начали собираться в сообщества для научного взаимодействия почти сразу после создания первых вузов в Российской империи. Сейчас участники студенческих научных обществ (СНО) ещё определяют, какое место займут в современной науке и инновационных технологиях, в популяризации новых знаний.

"Сегодня студенческие научные общества созданы в 400 вузах России по инициативе молодых исследователей. Государство поддерживает деятельность СНО. В этом году мы проводим уже II Конкурс студенческих научных объединений, амбициозные студенческие коллективы смогут получить 40 грантов при общем бюджете в 100 млн рублей. Последние годы СНО стали сильнее друг с другом взаимодействовать, на средства гранта в 2021 году прошла Школа СНО на базе Университета МИСИС. В 2022 году НЦФМ при поддержке Минобрнауки России провёл сессию "СНО как механизм привлечения талантливых исследователей в науку" на II Конгрессе молодых учёных с участием наших коллег, представителей крупных российских вузов и участников СНО. Надеюсь, слёт "Физмат" даст старт для кооперации многих студенческих физико-математических и инженерных научных обществ", – сказала Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования России.

На Всероссийский слёт "Физмат" приедут студенты из физико-математических научных обществ, молодые и ведущие учёные, представители передовых инженерных школ, органов власти, крупных научных организаций и высокотехнологичных компаний. Деловая программа пройдёт в первый день слёта в Нижнем Новгороде, в Академии "Маяк" Госкорпорации "Росатом", и включит панельную дискуссию "Студенческие научные общества как механизм привлечения и удержания молодых ученых", проектную сессию по направлениям "Наука", "Трансфер технологий", "Популяризация науки" и питч-сессию по итогам работы проектных групп.

"Студенты на первых курсах искренне верят в науку, но им ещё не хватает знаний, чтобы стать настоящими учёными, и они могут выгореть. Мы живём в эпоху быстро меняющегося мира, и молодому человеку трудно ориентироваться, кем он захочет стать через 5-7 лет. Нужна меньшая дистанция для определения своей научной траектории, и с этим могут помочь СНО. Научному руководителю нужно предложить студенту такую задачу, которая имеет вес, и тогда есть шанс, что студент останется в науке, включится в амбициозные научные задачи, которые будут работать на усиление научно-технологического суверенитета страны. Как в научной кооперации НЦФМ мы создаём рентгеновский литограф, так и кооперация СНО может дать новые плоды в трансфере технологий. Мы как раз обсуждали этот вопрос на II Конгрессе молодых учёных, что одними из самых успешных технологических стартапов являются проекты студентов, поэтому всё в ваших руках", – сообщил научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

Поддерживающая "научная экосистема" для формирования молодого учёного, система поддержки в трансфере технологий и коммерциализации инновационных продуктов, бесшовный переход от увлечённого наукой школьника к учёному с мировым именем, популяризация науки в медиа, лучшие практики СНО и многое другое обсудят участники слёта "Физмат".

"На слёт приедут и молодые учёные Росатома, студенты из опорных вузов Госкорпорации. На базе НЦФМ студенты МГУ Саров уже создали своё студенческое научное общество. Такие объединения дают молодым людям с высоким потенциалом понимание, что они могут реализоваться в совместной работе со своими единомышленниками и быть причастными к будущему науки. Кооперация большого числа студенческих научных обществ физико-математической направленности на слёте позволит студентам вместе достичь больших высот. Их работа в перспективе даст сильные научные и инженерные кадры как для Росатома, так и для страны", – отметила Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом".

В рамках образовательной программы 28 апреля прочитает лекцию "Технологическое лидерство атомной промышленности" генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев; 29 апреля доклад "Презентация научной программы Национального центра физики и математики" представят научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев и руководители научных направлений НЦФМ. Второй день Всероссийского слёта "Физмат" пройдёт на кампусе Национального центра физики и математики, участники слёта смогут посетить экскурсию по создаваемому академгородку.

На базе НЦФМ летом пройдут научные школы для студентов и молодых учёных, до конца апреля ещё есть возможность зарегистрироваться на школы НЦФМ.

Трансляция Всероссийского слёта студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" пройдёт во Вконтакте НЦФМ. Подробности читайте на странице слёта.