Мининский университет откроет в Индии Центр обучения русскому языку Общество

Фото: пресс-служба Мининского университета

Делегация Мининского университета находится с рабочим визитом в Нью-Дели. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе НГПУ.

В ходе поездки ректор нижегородского вуза Виктор Сдобняков и проректор по международному сотрудничеству Лилия Ерушкина провели переговоры с университетом им. Джавахарлала Неру и крупнейшим школьным учреждением Индии - Государственной школой Дели.

Согласно информации, в рамках гранта Минпросвещения РФ Мининский университет планирует до конца 2023 года открыть в Индии Центр обучения русскому языку и курсов повышения квалификации для преподавателей этой дисциплины.

Виктор Сдобняков рассказал, что одной из главных задач на настоящее время является сформировать спрос на изучение русского языка среди детей и взрослых. Сейчас в Индии фиксируется большой интерес к России и со стороны руководства местных школ, и со стороны педагогов.

"С учётом того, что уровень высшего образования в этой стране сильно отличается от российского, а профессия учителя - одна из самых уважаемых и хорошо оплачиваемых, дополнительным вектором нашей работы станет привлечение потенциальных абитуриентов из Индии в наш вуз. Высококачественное педагогическое образование, которое мы даём в Мининском, универсально, оно поможет местной молодёжи стать востребованным как в своей стране, так и выстроить новые карьерные траектории в России", - подчеркнул ректор НГПУ.

Помимо этого, для развития партнёрских отношений между учебными заведениями Индии и Мининским университетом прорабатываются и другие векторы совместной деятельности. Так, например, планируется запустить онлайн-курсы по преподаванию русского языка как иностранного, провести олимпиаду по русскому языку для индийских школьников, организовать участие педагогов в летних школах и познакомить детей с русским языком, культурой и традициями нашей страны.

Ранее сообщалось, что Университет Лобачевского и индонезийский Университет национального развития намерены совместно изучать технологии фактчекинга.