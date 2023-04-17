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Общество

Более 80 процентов ТКО в Нижегородской области было направлено на обработку в 2022 году

18 апреля 2023 17:55  [86] Общество

На заседании комитета по экологии нижегородского Заксобрания 18 апреля депутаты обсудили деятельность объектов размещения твердых коммунальных отходов.

Как рассказал министр экологии Нижегородской области Денис Егоров, по итогам минувшего года объем обработки ТКО составил почти 756 тыс.тонн. При этом порядка 82% ТКО было направлено на переработку, при плановом показателе в 61%.

Также стало известно, что к 2024 году на территории Арзамасского округа должен появиться современный мусороперерабатывающий комплекс.
Объект мощностью 160 тысяч тонн в год включит в себя в себя автоматизированную сортировку отходов, участки компостирования и обработки крупногабаритных отходов, а также полигон для захоронения ТКО. В зону обслуживания будущего комплекса попадают 25 муниципалитетов южной части Нижегородской области.

По словам председателя комитета по экологии ЗСНО Владислава Атмахова, образование свалок на местах накопления отходов свидетельствует о некачественной работе регоператора. 

"Год назад, благодаря совместной работе законодателей и правительства, в Нижегородской области был утверждён порядок лишения статуса региональных операторов. Основанием для расторжения договора с Минэкологией могут стать, в том числе, нарушения при распределении мусорных потоков", -  отметил он

Ранее сообщалось, что подрядчик уборки мусора в Арзамасе за месяц получил более ста предостережений. Нижегородская область ранее заняла 5 место в рейтинге регионов России по количеству контейнерных площадок.

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Теги:
Законодательное собрание Экология
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