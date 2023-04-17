Глеб Никитин представил ИТ-потенциал Нижегородской области на Международном форуме "ТИБО-2023" в Минске Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ИТ-потенциал региона на Международном ИКТ-форуме "ТИБО-2023" в столице Республики Беларусь - Минске. Губернатор посетил церемонию открытия форума и рассказал о нижегородских цифровых проектах председателю белорусского правительства Роману Головченко. Об этом сообщили в перс-службе облправительства.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область является одним из ведущих ИТ-центров по числу специалистов в данной отрасли, и данный сектор интенсивно развивается. В частности, внедряются различные меры меры поддержки, такие как пониженные ставки налогов, субсидии. Также создано "единое окно" для ИТ-отрасли – Региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых решений и разработчиков "Горький Тех". Он проводит в том числе грантовые конкурсы.



"Опыт Республики Беларусь в этой сфере во многом нас заинтересовал. Взаимодействие между участниками рынка происходит благодаря таким мероприятиям, как форум "ТИБО". Мы в Нижнем Новгороде проводим крупнейшую российскую конференцию в IT – "ЦИПР". Сейчас обсуждали с премьер-министром участие белорусской стороны в нашей конференции. Ждём партнёров и новых деловых связей", - пригласил Глеб Никитин.

Также глава региона рассказал о промышленном, инвестиционном, научном и образовательном потенциале региона, а также о развитии ИТ-отрасли. По его словам, в Нижегородской области насчитывается более 1 900 ИТ-компаний, в которых работает почти 34 тысячи специалистов. Также в сфере информационно-коммуникационных технологий трудятся более 2,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, а также около 1,3 тысячи фрилансеров.

При этом нижегородская ИТ-отрасль входит в топ-3 среди регионов России.

"Чтобы расти дальше и стать ИТ-хабом мирового уровня, Нижегородская область при поддержке правительства РФ создает межвузовский "НЕЙМАРК/ИТ-кампус". На соседних с кампусом участках мы формируем ИТ-квартал и ИНТЦ "Квантовая долина", - рассказал Глеб Никитин.

На стенде Нижегородской области были продемонстрированы решения платформ ИТ-маркетплейс.рф и сделаемвроссии.рф, а нижегородские компании смогли показать свои разработки в формате видеопрезентаций.