Международный турнир профессиональных единоборств "ZA ПОБЕДУ" пройдёт в Кстове 20 апреля Спорт

На площадке Международной академии спорта в Кстове 20 апреля пройдёт Международный турнир профессиональных единоборств "ZA ПОБЕДУ" (16+). Зрители увидят 12 профессиональных поединков с участием чемпионов мира, Европы и Азии по боевому самбо, рукопашному бою, тайскому боксу и смешанным боевым единоборствам. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, турнир "ZA ПОБЕДУ" станет продолжением серии "Битва чемпионов", организованной в 2022 году.

В поединках примет участие бойцовская команда кстовчан , в которую войдут ведущие спортсмены-единоборцы - мастера спорта международного класса по самбо, чемпионы Европы Иван Ложкин и Аванес Абгарян, победители Кубка Европы Дмитрий Сиренко, Никита Седов и Давид Хачатрян. Их соперниками станут представители национальных сборных Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Беларуси.

Заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира и Европы - кстовчанин Александр Нестеров будет защищать титул чемпиона мира по версии Лиги MIXFIGHT COMBAT. Ему предстоит бой против пятикратного чемпиона Азии и многократного призёра чемпионатов мира Керимберли Довлетова из Туркменистана.

Вход на трибуны бесплатный. Начало турнира – в 18:00.

Места в партере рядом с октагоном будут предоставляться желающим оказать благотворительную помощь российским воинам и Донецкому детскому дому. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (910) 790-33-10 или (831) 410-33-10.

СПРАВКА:

Международный турнир "ZA ПОБЕДУ" проводится с целью сохранения исторической памяти о победе советского народа над фашизмом, увековечения светлой памяти о героях Великой Отечественной войны. Бойцы и организаторы турнира "ZA ПОБЕДУ" выражают полную солидарность сегодняшним воинам, выполняющим свой долг в Специальной военной операции.