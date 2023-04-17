Приём заявок на конкурс "Предприниматель года" стартовал в Нижегородской области Бизнес

Нижегородский Минпром начал приём заявок на конкурс "Предприниматель года". Принять участие в нём могут представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.

Как уточнили в облправительстве, конкурс проводится в рамках госпрограммы "Развитие предпринимательства Нижегородской области". Заявку можно подать

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что главная цель конкурса, который проводится с 2006 года, — поощрение лучших предпринимателей региона. При выборе победителей оценивается вклад предпринимателей в экономику региона: учитывается рост среднемесячной заработной платы, динамика среднесписочной численности, рост выручки, производительность и т.д..

Министр промышленности региона Максим Черкасов добавил, что конкурс проводится по шести номинациям: "Эффективность и развитие в сфере производства", "Эффективность и развитие в сфере АПК", "Эффективность и развитие в сфере услуг", "Эффективность и развитие в сфере торговли", "Лучший проект в сфере самозанятости", "Лучший стартап".

Победителей будет определять экспертная комиссия, состоящая из представителей нижегородских Минпрома и Минсельхоза, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей и деловых объединений региона.

"Победители конкурса получают признание своих заслуг и со стороны власти, и со стороны экспертного сообщества. Кроме того, их проекты могут служить примером успешного развития бизнеса с помощью мер господдержки. Большинство победителей прошлых лет – участники нацпроектов "МСП", "Международная кооперация и экспорт" или "Производительность труда", — подчеркнул Максим Черкасов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 апреля 2023 года на e-mail: konkurs@minprom.kreml.nnov.ru.

Форма для заполнения заявки размещена на сайте регионального Минпрома по ссылке.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (831) 435-16-38.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведёт ставшую традиционной встречу с представителями регионального бизнеса. Cейчас предприниматели могут направлять свои вопросы, адресованные главе региона.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в 2022 году оказало финансовую поддержку 622 предпринимателям.