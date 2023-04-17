Цикл лекций "Жизнь в большом городе: экология современного мегаполиса" стартует в парке "Швейцария" Культура и отдых

Фото: пресс-служба Мининского университета

Мининский университет запускает просветительский проект для нижегородцев "Жизнь в большом городе: экология современного мегаполиса" (12+). Занятия будут проводить преподаватели естественно-географического факультета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Интерактивные лекции по экологическому просвещению будут проходить в парке “Швейцария” на площадке "Экоториума" (остановка "Батумская").

Первое занятие "Анализ продуктов питания в домашних условиях" пройдёт 20 апреля с 15:00 до 17:.00. Слушатели узнают о простых и доступных в домашних условиях методах анализа молока, рыбы, икры, мяса, яиц, шоколада - и смогут оценить, из качественных ли продуктов состоит привычная продуктовая корзина.

Как отметили в Мининском, мероприятия будут полезны и школьникам, и студентам, и взрослым людям. На них будут рассмотрены основные экологические проблемы, с которыми сталкиваются жители мегаполисов.

Для участия необходима регистрация.