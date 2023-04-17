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Общество

Двор на улице Пятигорской,16 в Нижнем Новгороде благоустроят после обращения от жителей

19 апреля 2023 15:10  [104] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дворовую территорию на улице Пятигорской, 16 в Приокском районе благоустроят после обращения жителей. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев по итогам своего осмотра Приокского района.

Как рассказал мэр, первые результаты месячника по благоустройству в районе уже хорошо заметны.

По его словам, после обращения от жителей главе района Михаилу Шатилову дано поручение проработать вопрос благоустройства общественного пространства около дома №16 на ул. Пятигорской.

"Мусора становится меньше, меньше пыли на дорогах, вдоль дорог и тротуаров ремонтируют и красят ограждения, проезжие части моют спецмашинами, проводят ямочный ремонт. Конечно, недочёты ещё остаются. Их особенно хорошо видно во время пеших обходов, которые я провожу еженедельно", - подчеркнул глава города.

Он также добавил, что в областном центре уже стартовал капитальный ремонт дорог.

Глава Приокского района Михаил Шатилов сообщил, что в районе организована плотная работа с жителями, а также осуществляется постоянный контроль за работой подрядных организаций.

Ранее сообщалось, что дороги и ограждения продолжают очищать от грязи в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. Напомним также, что Юрий Шалабаев проверил содержание территорий в Советском районе.

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Теги:
Приокский район Юрий Шалабаев
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