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Владимир Солдатенков: "В благоустройстве общественных территорий мы опираемся на мнение жителей – для нас это приоритет"

19 апреля 2023 17:56  [44] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области проходит голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году. Оно проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на голосование выставлены восемь общественных территорий. 

Среди них рекреационно-природная зона с западной стороны микрорайона «Мончегорский», которую автозаводцы предложили включить в список голосования для реконструкции в следующем году. На данный момент это заброшенный и заросший участок, он прилегает с одной стороны к пожарному водоему садоводческого товарищества, а с другой - граничит с территорией церкви архангела Михаила. Проблема территории состоит в том, что она находится в низине и весной подтапливается. 

Как может преобразиться территория, жители обсудили со специалистами Нижегородгражданпроекта, которые разработали предварительную концепцию и рабочую документацию для обсуждения. 

"Совместно с жителями района изучили предоставленные материалы, уточнили все интересующие вопросы, внесли свои предложения. Предлагается обновление зеленых насаждений, пешеходных дорожек, зоны отдыха, разные спортивные площадки, такие как памп-трек, скейт-парк, тренажеры. Также оборудование освещения и камер видеонаблюдения для безопасности и комфорта территории", - рассказал региональный координатор проекта "Городская среда" партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков. 

Также жители Автозаводского района обсудили возможности благоустройства еще одного общественного пространства, вошедшего в список для голосования, - территорию у дома №54 на улице Космической. Здесь рядом с микрорайоном находится заброшенный пустырь, который автозаводцы предлагают превратить в полноценную зону отдыха для жителей всех возрастов.   

"Мы очень рады, что нас пригласили на обсуждение, и дали возможность высказать свое мнение и пожелания. Очень хочется, чтобы привели в порядок эту территорию, и люди могли здесь отдыхать, гулять, заниматься спортом. В приоритете  хотелось бы видеть многофункциональную современную спортплощадку для подростков. Также чтобы обустроили дорожки, освещение, установили парковые качели, лавочки. Предлагали и площадку для выгула собак. Прозвучало много вариантов, надеемся на дальнейшую работу. И обязательно примем участие в голосовании", - поделилась  по итогам обсуждения Анастасия Мищенкова, проживающая в доме №54 по ул. Космической. 

Координатор партпроекта "Городская среда" в Нижегородской области Владимир Солдатенков напомнил, что следующим шагом в реализации благоустройства является активное участие жителей в голосовании за выбранную территорию. 

"В первую очередь мы учитываем мнение граждан при выборе объектов для благоустройства. Голосование помогает определить, где необходимо приводить территории в порядок. И набравшие наибольшее количество голосов войдут в план по благоустройству на следующий год. Проголосовать можно до 31 мая на сайте golosza.ru. Призываю всех жителей найти несколько минут и сделать свой выбор", – сказал Владимир Солдатенков.

Напомним, в Нижегородской области проходит голосование за выбор пространств, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

Голосование открыто на сайте golosza.ru с 15 апреля до 31 мая 2023 года. Также у нижегородцев есть возможность ознакомиться с проектами и проголосовать в одном из волонтерских пунктов - в Нижегородской области их открыто 116. 

В голосовании могут принять участие жители городов и поселков области с населением больше 20 000 человек. Нововведением этого года стало то, что жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за благоустройство общественного пространства в любом районе города, а не только там, где они прописаны.

Программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – партийный проект "Единой России" "Городская среда".

"Городская среда" – один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу. Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Результаты работы партпроекта изменили отношение людей к возможностям благоустройства территорий. С каждым годом жители все активнее участвуют в голосовании по выбору объектов, в общественных слушаниях по созданию дизайн-проектов и затем в контроле за исполнением работ.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство Единая Россия
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