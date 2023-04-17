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Общество

Приволжский День сенажа пройдёт в Нижегородской области 1 июня

20 апреля 2023 10:36  [2] Общество

Приволжский День сенажа состоится в Нижегородской области 1 июня на базе агрофирмы "Заря" в посёлке Ушаково Богородского района. Мероприятие организует федеральный Институт молока при поддержке нижегородского Минсельхоза. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как отметили организаторы - это масштабное событие, которое позволяет собрать в одном месте главные достижения агропромышленного комплекса и продемонстрировать лучший опыт по эффективной кормозаготовке и обеспечению сохранности кормов.

Министр сельского хозяйства региона Николай Денисов отметил, что за последние годы производство продукции животноводства значительно выросло. Причём сельхозпредприятия выращивают животных и птицу с высоким генетическим потенциалом, реализовать который без современных технологий кормления, высококачественных кормов и кормовых добавок невозможно.

"Такие мероприятия, как День сенажа, позволяют сельхозпроизводителям узнать о наиболее эффективных разработках в области кормления и в дальнейшем внедрить их в работу", – сказал глава ведомства.

На Приволжском Дне сенажа соберутся эксперты-практики и представители лидирующих агропредприятий со всего ПФО, сельхозпроизводители и фермеры. Они обсудят теоретические и практические тонкости кормозаготовки, ознакомятся с современными технологиями, обменяются опытом и полезной информацией.

Кроме того, участники смогут пройти практический курс по подготовке почвы под посев, уборке и закладке сенажа.

На мероприятии также запланированы демонстрационный показ работы спецтехники и оборудования, выставка товаров для кормозаготовки и кормопроизводства и ярмарка фермерской продукции и товаров народного потребления.

В настоящее время проходит конкурс "Лидер АПК Приволжского округа" с открытым онлайн-голосованием, победитель будет объявлен на мероприятии.

Подробная информация, а также регистрация посетителей – на сайте. Участие для сельхозпроизводителей (представителей молочных ферм, ветеринаров, агрономов, зоотехников и т.д.) бесплатное по предварительной регистрации.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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