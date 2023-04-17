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Общество

Глава Советского района поручил устранить недостатки благоустройства на Аллее Памяти и Славы

20 апреля 2023 11:58  [65] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Советского района Нижнего Новгорода Александр Иванов поручил устранить недостатки в благоустройстве на Аллеи Памяти и Славы.

Как сообщили в пресс-службе администрации, глава района вместе с представителями ДУКа и АТИ совершил объезд территорий по улицам Маршала Рокоссовского и Малиновского.

Александр Иванов обратил внимание на состояние брусчатки и лестниц на Аллее Памяти и Славы. Также он проинспектировал состояние тротуаров на Рокоссовского и памятник природы "Дубовая аллея".

Также после обращения от жителей было принято решение о высадке саженце в районе остановки общественного транспорта. Домоуправляющей компании также поручено навести порядок с фасадами домов, прилегающих к благоустроенной территории.

В ходе объезда глава района обратил внимание на нависшие над дорогой провода и скопления мусора. Возле дома №2 по ул. М.Малиновского будет проведена уборка.

Кроме того, в рамках проведения месячника по благоустройству в Советском районе уже ведется работа по приведению в порядок торговых объектов.

Ранее сообщалось, что глава Советского района Александр Иванов поручил ДУКу привести в порядок территории около МКД. Напомним, что Александр Иванов возглавил Советский район Нижнего Новгорода 10 апреля 2023 года.

 

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Теги:
Благоустройство Советский район
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