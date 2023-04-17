Дома в центре Нижнего Новгорода остались без воды из-за замены трубопровода Общество

В центре Нижнего Новгорода из-за замены трубопровода временно остались без холодной воды 15 домов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Нижегородского водоканала.

Как уточняет издание, утром 20 апреля напротив УФНС на улице Минина, 20 затопило дорогу.

В пресс-службе Нижегородского водоканала пояснили, что на данном участке проводятся плановые работы - замена части трубопровода.

В связи с этим с 9:00 до 21:00 без холодной воды временно расстались дома по адресам: ул. Б. Печерская, 26; Верхневолжская набережная, 10/1; ул. Семашко, 2, 2А, 17, 19А, 20, 20А, 20Е, 20И, 21, 22/4, 23, 24/1, 25А.