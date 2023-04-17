День оказания бесплатной юридической помощи гражданам состоится в Нижегородской области 27 апреля Общество

27 апреля на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Мероприятие пройдёт при поддержке региональной общественной приемной партии и регионального отделения "Ассоциации юристов России".

Приём граждан проведут члены "Ассоциации юристов России", представители Нижегородской областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приёмной "Единой России", аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.

Мероприятие будет проводиться с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефонам приёмной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.