"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2023 15:31  [33] Новый случай заболевания опасным клещевым боррелиозом зарегистрировали в Нижегородской области
20 апреля 2023 14:56  [66] День оказания бесплатной юридической помощи гражданам состоится в Нижегородской области 27 апреля
20 апреля 2023 14:44  [73] Модель космического корабля "Восток-1" появится в нижегородском планетарии
20 апреля 2023 14:20  [141] ФОК с футбольными полями возведут на улице Львовской в Нижнем Новгороде в 2027 году
20 апреля 2023 13:24  [128] Нижегородское "Теплоэнерго" выполнит замену почти 2 км сетей перед началом работ по проектам ФКГС и БКД
20 апреля 2023 12:42  [144] Праздничная иллюминация включится на телебашне Нижнего Новгорода 20 апреля в Национальный день донора
20 апреля 2023 12:28  [133] Дома в центре Нижнего Новгорода остались без воды из-за замены трубопровода
20 апреля 2023 12:11  [218] Технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
20 апреля 2023 11:58  [166] Глава Советского района поручил устранить недостатки благоустройства на Аллее Памяти и Славы
20 апреля 2023 11:32  [144] Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила Нижегородскую область за число вакансий на рынке труда
Общество

День оказания бесплатной юридической помощи гражданам состоится в Нижегородской области 27 апреля

20 апреля 2023 14:56  [66] Общество

27 апреля на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Мероприятие пройдёт при поддержке региональной общественной приемной партии и регионального отделения "Ассоциации юристов России".

Приём граждан проведут члены "Ассоциации юристов России", представители Нижегородской областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приёмной "Единой России", аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.

Мероприятие будет проводиться с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефонам приёмной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Юрпомощь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph