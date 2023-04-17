Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров 20 апреля в Нижнем Новгороде провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО Александр Окатьев, председатель Совета начальников органов ФСБ России в ПФО – начальник Управления ФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО-начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов, начальник Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Лариса Павлова, председатель Арбитражного суда Нижегородской области Роман Санинский, начальник Нижегородской академии МВД Константин Плясов, начальник межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Антон Закамский, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Наталья Каракулина, а также представители ФНС России и МВД России.

В ходе совещания участники обсудили вопрос о противодействии незаконным финансовым операциям с использованием института банкротства и принятие дополнительных мер в указанной сфере. Характеризуя обстановку, сложившуюся в округе, полномочный представитель акцентировал внимание на осложнении ситуации в сфере банкротства. По его словам, в регионах создалась негативная тенденция по росту количества крупнейших должников перед бюджетом и размера их совокупной задолженности.

"Важно продолжать мероприятия по координации территориальных подразделений уполномоченных органов при выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений в сфере банкротства. Кроме того, важна координация разработки порядка взаимодействия данных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления в работе с организациями, имеющими признаки несостоятельности, или находящимися в состоянии банкротства, а также создания временных межведомственных рабочих групп и составления дорожных карт по возмещению ущерба, причиненного государству преступлениями в сфере банкротства", - сказал Игорь Комаров.

Полпред положительно оценил работу Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия преступлениям в сфере банкротства, созданной Федеральной налоговой службой и МВД России.

По итогам совещания полпред определил приоритетные направления работы группы, в числе которых - мероприятия, направленные на пресечение сомнительных финансовых операций в сфере банкротства, анализ выявленного риска и оценка наличия такой угрозы. Игорь Комаров поставил задачу разработать комплекс соответствующих дополнительных мер.