Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
20 апреля 2023 15:40  [2] Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
19 апреля 2023 18:42  [265] Политологи и военкоры в России стали массово получать посылки с гипсовыми статуэтками
19 апреля 2023 12:02  [387] Рабочая встреча Глеба Никитина и Бориса Грызлова прошла в Минске
18 апреля 2023 15:56  [461] Глеб Никитин и Роман Головченко обсудили на встрече в Минске вопросы сотрудничества в различных сферах
16 апреля 2023 10:42  [481] Украина ввела санкции против еще четырех нижегородских компаний
14 апреля 2023 19:16  [2033] Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 апреля 2023 года от АНО "Минин-центр"
13 апреля 2023 18:33  [915] Марат Хуснуллин отметил высокие показатели реализации государственных программ в Нижегородской области
13 апреля 2023 15:40  [777] Евгений Люлин по итогам марта вошел в ТОП-3 рейтинга глав законодательных органов субъектов РФ от "Медиалогии"
12 апреля 2023 18:54  [547] Нижегородская молодёжная делегация во главе с Олегом Лавричевым посетила Госдуму РФ
12 апреля 2023 12:59  [548] Почетный консул Португалии прекращает работу в Нижегородской области
Политика

Игорь Комаров провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

20 апреля 2023 15:40  [2] Политика
Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров 20 апреля в Нижнем Новгороде провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО Александр Окатьев, председатель Совета начальников органов ФСБ России в ПФО – начальник Управления ФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО-начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов, начальник Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Лариса Павлова, председатель Арбитражного суда Нижегородской области Роман Санинский, начальник Нижегородской академии МВД Константин Плясов, начальник межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Антон Закамский, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Наталья Каракулина, а также представители ФНС России и МВД России.

В ходе совещания участники обсудили вопрос о противодействии незаконным финансовым операциям с использованием института банкротства и принятие дополнительных мер в указанной сфере. Характеризуя обстановку, сложившуюся в округе, полномочный представитель акцентировал внимание на осложнении ситуации в сфере банкротства. По его словам, в регионах создалась негативная тенденция по росту количества крупнейших должников перед бюджетом и размера их совокупной задолженности.

"Важно продолжать мероприятия по координации территориальных подразделений уполномоченных органов при выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений в сфере банкротства. Кроме того, важна координация разработки порядка взаимодействия данных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления в работе с организациями, имеющими признаки несостоятельности, или находящимися в состоянии банкротства, а также создания временных межведомственных рабочих групп и составления дорожных карт по возмещению ущерба, причиненного государству преступлениями в сфере банкротства", - сказал Игорь Комаров.

Полпред положительно оценил работу Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия преступлениям в сфере банкротства, созданной Федеральной налоговой службой и МВД России.

По итогам совещания полпред определил приоритетные направления работы группы, в числе которых - мероприятия, направленные на пресечение сомнительных финансовых операций в сфере банкротства, анализ выявленного риска и оценка наличия такой угрозы. Игорь Комаров поставил задачу разработать комплекс соответствующих дополнительных мер.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Полномочный представитель Президента РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph