Губернатор призвал жителей Нижегородской области выйти на субботник 22 апреля Общество

Глеб Никитин призвал жителей Нижегородской области присоединиться к Всероссийскому субботнику, который пройдет в регионе 22 апреля.

Как рассказал губернатор, мероприятия по уборке пройдут как в Нижнем Новгороде, парках и скверах, так и в других населенных пунктах области.

Глеб Никитин отметил, что субботники давно уже стали не просто генеральной уборкой, а мини-фестивалем.

Нижегородцы смогут создать свой арт-объект, провести озеленение дворовой территории, покрасить скамейки и ограды.

"Приглашаю вас тоже посвятить эту субботу тому, чтобы сделать красивее и уютнее любимый парк, берег реки или двор вашего дома", - сказал Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде главный субботник пройдет в парке Пушкина, благоустроенном в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019-2021 годах. Начало в 11.00.

Уборка также будет организована во всех районных центрах Нижегородской области, в том числе, силами местных жителей и волонтеров.

Во время проведения субботников жителей проинформируют о возможности участия в отборе территорий для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Напомним, что голосование за территории, которые будут благоустроены в 2024 году, продлится до 31 мая включительно на сайте: https://golosza.ru/.