"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 апреля 2023 09:51  [32] Забег "Зелёный марафон" пройдёт 20 мая в Нижнем Новгороде
21 апреля 2023 09:17  [61] Свет и отопление частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 21 апреля
21 апреля 2023 09:06  [77] Евгений Люлин: Органы местного самоуправления в системе власти находятся ближе всех к человеку
21 апреля 2023 08:43  [96] Глеб Никитин: "В этот день хотелось бы поблагодарить всех нижегородских мусульман, вносящих вклад в развитие нашего региона"
20 апреля 2023 19:26  [251] Первый референтный центр по масс-спектрометрии на базе ПИМУ откроется в Нижнем Новгороде
20 апреля 2023 18:58  [255] Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" стартовала в Нижегородской области
20 апреля 2023 18:45  [298] Звания "Почётный донор России" удостоены еще 15 нижегородцев
20 апреля 2023 18:22  [260] Вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области перестала быть обязательной
20 апреля 2023 17:38  [259] Губернатор призвал жителей Нижегородской области выйти на субботник 22 апреля
20 апреля 2023 17:28  [231] Светодиодные светильники установили на 1117 улицах Нижнего Новгорода при финансовой поддержке ВЭБ.РФ
Общество

Свет и отопление частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 21 апреля

21 апреля 2023 09:17  [61] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 21 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Сормовском районе центральное отопление отключили до 17:00 на улице Чаадаева в многоквартирных домах № 44, 46, 48, 52.

С 9:00 до 16:00 будут обесточены дома в частном секторе - ул. Заливная, 51а, 52, 53, 56, 57; ул. Олега Кошевого, 15а, 17а, 19а, 22а, 25, 27, 29, 31; ул. Унженская,1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 10а, а также многоквартирные дома по адресам: ул. Культуры, 3; ул. Льва Толстого, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

В Московском районе теплоснабжение будет отключено с 10:00 до 16:00 на ул. Федосеенко в домах № 87,88, 102.

В Нижегородском районе на улице Родионова без света остался ГСК "Волга" (д.163г). Работы запланированы до 16:00.

Кроме того, с 12:00 до 16:00 электроснабжение будет ограничено в Слободе Печёры, в домах №87, 89, 91, 95, 97, 105а, 109а, 115, 127, 135, 139, 141, 145, 147, 149, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 162б, 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198а, 210, 214, 218, 220, 222, 224, 236.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет на улице Снежной в домах № 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 50, 20/1, 20/48.

В Канавинском районе анонсировано непродолжительное отключение света с 12:00 до 14:00 про адресам: ул. Пролетарская, 1, 3; ул. Сергея Акимова, 22а, 22б, 23.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph