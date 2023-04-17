Свет и отопление частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 21 апреля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 21 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Сормовском районе центральное отопление отключили до 17:00 на улице Чаадаева в многоквартирных домах № 44, 46, 48, 52.

С 9:00 до 16:00 будут обесточены дома в частном секторе - ул. Заливная, 51а, 52, 53, 56, 57; ул. Олега Кошевого, 15а, 17а, 19а, 22а, 25, 27, 29, 31; ул. Унженская,1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 10а, а также многоквартирные дома по адресам: ул. Культуры, 3; ул. Льва Толстого, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

В Московском районе теплоснабжение будет отключено с 10:00 до 16:00 на ул. Федосеенко в домах № 87,88, 102.

В Нижегородском районе на улице Родионова без света остался ГСК "Волга" (д.163г). Работы запланированы до 16:00.

Кроме того, с 12:00 до 16:00 электроснабжение будет ограничено в Слободе Печёры, в домах №87, 89, 91, 95, 97, 105а, 109а, 115, 127, 135, 139, 141, 145, 147, 149, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 162б, 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198а, 210, 214, 218, 220, 222, 224, 236.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет на улице Снежной в домах № 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 50, 20/1, 20/48.

В Канавинском районе анонсировано непродолжительное отключение света с 12:00 до 14:00 про адресам: ул. Пролетарская, 1, 3; ул. Сергея Акимова, 22а, 22б, 23.