Порог страхования средств в НПФ могут увеличить вдвое Общество

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект, подразумевающий увеличение страхового покрытия пенсионных накоплений с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Порог возмещения средств увеличат для россиян, находящихся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает телеканал "360".

Поправки к действующему закону предложила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Изменения предлагают внести в Федеральный закон "О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению".

В настоящее время права граждан по негосударственному пенсионному обеспечению гарантируются в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения, но на сумму не более 1,4 млн рублей. Подразумевается, что повышение этой суммы поможет привлечь в НПФ новых клиентов, повысить уровень пенсионного обеспечения людей и доверия к пенсионной системе в целом, отмечается в пояснительной записке.

К концу 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения России входило 39 НПФ, общее количество участников превышало 6,2 млн.