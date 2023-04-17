Молодую девушку привлекли по статье КоАП РФ за мелкое хулиганство в отношении мужчины в Арзамасском районе Происшествия

Молодую девушку за нанесение побоев мужчине в Арзамасском районе привлекли по статье КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Как установили полицейские, гражданка 2022 года рождения в ходе инцидента допустила агрессию в отношении мужчины, нанеся ему удары. Ранее видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Отмечается, что пострадавший отказался от написания заявления, а молодая нижегородка уже принесла ему извинения за произошедшее. Тем не менее, в отношении девушки был составлен протокол.

Ранее сообщалось, что совершившие разбойное нападение на частный дом в Богородском районе приговорены к тюремным срокам от 10 до 15 лет.