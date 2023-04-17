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Общество

Дополнительное стимулирование добровольцев СВО от региональных предприятий введено в Нижегородской области

22 апреля 2023 09:23  [92] Общество

В Нижегородской области введено дополнительное стимулирование граждан, решивших вступить в ряды добровольцев и принять участие в специальной военной операции.

Жители региона, не имеющие работы и добровольно заключающие контракт на военную службу, получат возможность трудоустроиться на предприятия области. При заключении контракта на военную службу они будут трудоустроены и от предприятия дополнительно получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, а также ежемесячные выплаты по 50 тыс. рублей на период действия контракта.

Вопросы о заключении контракта на воинскую службу можно задать, обратившись по горячей линии Министерства обороны РФ по номеру 117, а также в пункте отбора на военную службу по контракту Западного военного округа по Нижегородской области, тел.: 8 (831) 295-02-88.

Для поступления на службу по контракту необходимо подать заявку лично, почтовым отправлением, по телефону в пункт отбора или военный комиссариат, а также через личный кабинет на официальном сайте Минобороны РФ: kg/mil.ru или через электронный сервис "Стать добровольцем или контрактником" на едином портале государственных услуги: gosuslugi.ru.

Напомним, что набор граждан для заключения контракта в вооруженных силах РФ был объявлен по решению руководства страны и Министерства обороны РФ в целях повышения обороноспособности государства. Контракт с Министерством обороны РФ могут заключить граждане, годные по состоянию здоровья, в возрасте от 18 лет. Срок контракта – от 1 года и более.

Министерство обороны обеспечивает контрактников ежемесячным денежным довольствием в размере не менее 204 тыс. рублей при нахождении в зоне СВО и дополнительными выплатами за воинские успехи. 

На время действия контракта гражданину предоставляется целый набор социальных льгот и гарантий – собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за его наем, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев. Также гарантируется страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.

Контрактнику гарантируется статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

В Нижегородской области по решению губернатора действует отдельный – уникальный – механизм поддержки семей военнослужащих – военный социальный контракт, по которому предоставляются 50-процентная компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей беременным и на каждого ребенка в семье, а также бесплатные детсад, школьное питание и продленка для детей участников СВО.

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Теги:
Военные СВО
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