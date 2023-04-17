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Общество

Наталья Назарова поздравила участника СВО с бракосочетанием

24 апреля 2023 14:02  [74] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Заместитель директора школы олимпийского резерва по спортивно-организационной работе, первый вице-президент Федерации современного пятиборья Нижегородской области Дмитрий Сайкин приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы сыграть свадьбу со своей избранницей Мариной.

Торжественная церемония состоялась в отделе ЗАГС. Молодоженов поздравила депутат Государственной Думы Наталья Назарова. 

"Брак создает из двух жизней одну. В нем два разных человека обретают смысл и цель жизни, он удваивает силу каждого, позволяет увидеть новые горизонты. Сегодня мы гордимся нашим земляком Дмитрием. Он – настоящий патриот, верный защитник родного края и интересов державы. Желаю безграничного счастья и любви, вместе встречать радости и преодолевать преграды, быть всегда и во всем опорой и поддержкой друг друга", - подчеркнула парламентарий.

Депутат вручила молодой семье подарок и правительственную телеграмму с поздравлениями. 

Полгода назад Дмитрий Сайкин был призван в рамках частичной мобилизации. Он говорит, что отпуск, который ему предоставило командование, был самым долгожданным. Молодой человек решил зарегистрировать брак со своей возлюбленной. 

Дмитрий и Марина посвятили свою жизнь спорту – оба воспитывают будущих спортивных чемпионов. Именно благодаря спорту они и встретились. Дмитрий внес большой вклад в популяризацию пятиборья. Он был одним из организаторов соревнований "Лазер-ран Сити-тур", руководителем проекта "Рыцари пяти качеств". В этом деле ему помогала Марина. Сегодня она является заместителем директора школы олимпийского резерва по учебно-воспитательной работе.

Напомним, региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. 

В приемных "Единой России" открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. 

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Теги:
Единая Россия Наталья Назарова СВО
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