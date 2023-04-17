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Общество

Праздник в честь Дня пожарной охраны России пройдёт на Нижегородской ярмарке 27 апреля

24 апреля 2023 15:35  [50] Общество

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Интересны исторические корни этого праздника: 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопожарной службы: "Наказ о Градском благочинии", установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Именно это событие и стало основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных.

К 374-летию со дня создания института российской "пожарной обороны" 27 апреля в 10:00 на Нижегородской ярмарке пройдут показательные учения и выставка ретромашин и современных образцов пожарной техники и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правления МЧС.

Организаторы гарантируют полное погружение в профессию: на территории Ярмарки будут действовать две экшн-площадки и пройдёт пожарно-спасательный марафон в режиме нон-стоп. Онлайн-трансляция учений пройдёт на передвижном экране мобильного комплекса информирования и оповещения населения.

Зрители познакомятся с разнообразными способами спасения и транспортировки пострадавших, в том числе с применением спасательного капюшона и спинального щита, коленчатого подъёмника и куба жизни.

Гости праздника смогут подержать в руках пожарно-спасательное оборудование, примерить настоящую боевую одежду и посидеть за рулём пожарного автомобиля или мотоцикла.

А в завершении мероприятия состоится праздничный парад в честь Дня пожарной охраны страны.

Вход свободный.

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Теги:
МЧС Праздники
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