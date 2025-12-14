Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2025 15:41Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе
14 декабря 2025 15:07Нижегородцев предупредили о смертельной опасности выхода на лед
14 декабря 2025 14:33Глеб Никитин сообщил о снижении ущерба от мошенников в Нижегородской области
14 декабря 2025 13:59Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде
14 декабря 2025 13:23Министерство науки и высшего образования создадут в Нижегородской области
14 декабря 2025 12:36Нижегородцам объяснили, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
14 декабря 2025 11:25Потепление сменит морозы в Нижнем Новгороде на следующей неделе
14 декабря 2025 10:36Прогулка сибирских косуль в Перевозском округе попала на видео
13 декабря 2025 17:13Нижегородцы могут оформить электронное свидетельство пенсионера на портале госуслуг
13 декабря 2025 16:03Урологи Борской ЦРБ провели первую лазерную литотрипсию
Общество

Нижегородцев предупредили о смертельной опасности выхода на лед

14 декабря 2025 15:07 Общество
Нижегородцев предупредили о смертельной опасности выхода на лед

Спасатели обратились к жителям Нижегородской области с настоятельным предупреждением: выход на лед в нынешних погодных условиях может закончиться трагедией. 

Поводом для заявления стали сообщения очевидцев в телеграм-каналах. По их словам, на водоемах уже появились рыбаки, игнорирующие элементарные меры безопасности и выходящие на тонкий лед ради подледного лова.

В региональном управлении МЧС напомнили, что лед пока не окреп и не способен выдержать вес человека. Подобная беспечность уже становилась причиной несчастных случаев в прошлом году, и спасатели подчеркивают: рисковать жизнью ради хобби недопустимо.

Ведомство призывает дождаться устойчивых морозов и образования прочного ледового покрытия. Только в таких условиях можно говорить о безопасном выходе на лед.

Спасатели в очередной раз напоминают: никакая рыбалка не стоит человеческой жизни.

Ранее сообщалось, что в России предлагается ввести ввести административные штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, которые будут выходить на лёд в опасные периоды года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лед МЧС Рыболовство
Поделиться:
Новости по теме
28 ноября 2025 09:00Нижегородским рыбакам напомнили о запрете ловли рыбы в зимовальных ямах
01 ноября 2025 10:50Вылов рыбы в Нижегородской области увеличился на 51 тонну
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных