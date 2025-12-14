Нижегородцев предупредили о смертельной опасности выхода на лед

Спасатели обратились к жителям Нижегородской области с настоятельным предупреждением: выход на лед в нынешних погодных условиях может закончиться трагедией.
Поводом для заявления стали сообщения очевидцев в телеграм-каналах. По их словам, на водоемах уже появились рыбаки, игнорирующие элементарные меры безопасности и выходящие на тонкий лед ради подледного лова.
В региональном управлении МЧС напомнили, что лед пока не окреп и не способен выдержать вес человека. Подобная беспечность уже становилась причиной несчастных случаев в прошлом году, и спасатели подчеркивают: рисковать жизнью ради хобби недопустимо.
Ведомство призывает дождаться устойчивых морозов и образования прочного ледового покрытия. Только в таких условиях можно говорить о безопасном выходе на лед.
Спасатели в очередной раз напоминают: никакая рыбалка не стоит человеческой жизни.
Ранее сообщалось, что в России предлагается ввести ввести административные штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, которые будут выходить на лёд в опасные периоды года.
