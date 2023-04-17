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Политика

Владимир Путин поддержал предложения Андрея Турчака выравнять денежное довольствие и меры поддержки для всех участников СВО

24 апреля 2023 16:45  [80] Политика

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак представил Президенту третий доклад рабочей группы с предложениями, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей.

В первую очередь, речь идет о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. В частности, это касается их денежного довольствия. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на передовой. А контрактник – только на передовой.

"Один пример приведу. Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО, по определению, он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции. Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции. Просили бы Вас поддержать это предложение", – сказал Андрей Турчак.

Владимир Путин поддержал инициативу.

"Так и надо сделать. Нужно обеспечить, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине. Вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства", – сказал Президент.

Единый подход к оказанию поддержки нужно принять и для семей участников СВО, подчеркнул Андрей Турчак.

"Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Чтобы независимо от региона проживания семья была одинаково защищена", – подчеркнул он.

Следующее предложение рабочей группы касается исключения боевых и наградных при расчете дохода для назначения выплат на детей. Оно сегодня зависит от среднедушевого дохода члена семьи за прошедший год. При этом в отношении мобилизованных в составе таких доходов не учитываются выплаты, которые они получают от Минобороны.

"В отношении контрактников и добровольцев эти выплаты учитываются. Предлагаем для всех исключить боевые и наградные при расчете доходов, чтобы это было справедливо", – сказал Андрей Турчак.

Также он предложил восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойцов – планового и по болезни. Это поможет предотвратить длительное ожидание участниками СВО операций и даст им возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины.

"С Минздравом мы эту тему обсуждали, с Минобороны, с Главным военно-медицинским управлением. Понимание общее есть, но нужно окончательно это решение принять", – сказал Андрей Турчак.

Помимо этого, глава рабочей группы по вопросам СВО отметил, что необходимо снять ограничения по военной ипотеке. Сейчас рядовые и сержанты, отслужившие по контракту более 3 лет, имеют право стать участниками этой программы. При этом кредит за приобретенное жилье выплачивает государство.

"Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет", – обратился к Президенту Андрей Турчак.

Кроме этого рабочая группа по вопросам СВО предлагает законодательно расширить статус терробороны и добровольческих народных дружин. В ряде регионов, где введен желтый уровень реагирования, власти провели набор в эти отряды.

"Люди активно идут в эти формирования. Регионы проводят обучение по тактической подготовке и медицине, применению стрелкового оружия. Вместе с тем, правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен. Главное, что у членов таких дружин нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить", – отметил Андрей Турчак.

Он также отметил, что отдельный блок работы группы связан с совершенствованием правовой базы мобилизационной экономики. Над решением задач в этой сфере представители группы работают с министром промышленности Денисом Мантуровым. Оперативного решения требует вопрос снижения требований по инициативному созданию вооружения, так как сегодня его разработка связана с большим количеством бюрократических процедур.

"Требуется тактико-техническое задание, множество согласований – от начальника управления до руководителя довольствующего органа, замминистра обороны. В результате многочисленные разработки, которые сегодня делаются нашими энтузиастами условно, в «гаражах», – эти разработки реально применяются в боевых условиях на передовой – остаются не у дел. Предлагаем упростить требования по инициативному созданию вооружений", – сказал Андрей Турчак.

Помимо этого, он доложил главе государства о законодательных итогах деятельности рабочей группы по вопросам СВО. В частности, Госдумой принят закон о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые сражались за Донбасс с 2014 года; закон, распространяющий действие кредитных каникул на родителей и усыновителей участника СВО вплоть до полного списания долгов в случае гибели бойца или получения тяжёлой инвалидности. В первом чтении поддержан законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

Приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников СВО, и введен запрет на арест их денежных счетов, закреплена специальная 10% квота в вузах для поступления Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, а также детей участников СВО, приняты и другие меры поддержки.

В заключение Андрей Турчак предложил Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий.

"На сегодняшний день во многих регионах нашей страны, отдавая дань уважения нашим защитникам, главы субъектов установили у себя 1 июля в качестве Дня ветеранов боевых действий. Предлагаем установить памятную дату на федеральном уровне", – сказал глава рабочей группы по вопросам СВО.

Он отметил, что по всем предложениям есть консолидированная позиция всех парламентских партий.

"Спасибо и вам, и всем, кто принимает активное участие в работе парламентской группы по поддержке наших ребят и членов их семей", – заключил Владимир Путин.

Напомним, в  Нижегородской области разработана программа поддержки военнослужащих и помощи их семьям, создается социальный паспорт каждой семьи в рамках заключения военных социальных контрактов. Военный социальный контракт (ВСК) – это комплексное сопровождение каждой семьи и юридическая гарантия оказания мер поддержки. ВСК включает в себя единовременную и ежемесячные выплаты, льготы на оплаты ЖКУ и образовательных учреждений, оказание психологической и других видов помощи. Дополнительно ВСК предусматривает социализацию, реабилитацию, лечение, переобучение, сопровождение военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО.

За каждой семьей закреплен специалист соцзащиты и сотрудник координационного центра для оперативной связи. Военный социальный контракт не ограничен периодом проведения специальной военной операции. Он будет продолжать действовать после возвращения военнослужащего с СВО, а также в случае его гибели. Семья будет получать полный комплекс мер поддержки при любых обстоятельствах.

Исполнение военного социального контракта носит межведомственный характер, а его заключение организовано по принципу "одного окна".
23 ноября 2022 года глава региона Глеб Никитин внес изменения в указ о поддержке мобилизованных и их семей. Теперь меры поддержки распространяются на участвующих в специальной военной операции нижегородских контрактников и добровольцев, заключивших контракт, начиная с 24 февраля прошлого года, а также сотрудников Росгвардии. Их близкие родственники также смогут заключать военный социальный контракт и пользоваться мерами поддержки от региона. 

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

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Теги:
Владимир Путин Единая Россия СВО
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