Федеральный Минтранс проверит и улучшит работу сельских автобусов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам проанализировать работу общественного транспорта в сёлах - проверить, улучшить и поддержать. Об этом сообщил телеканал "360".

Глава Кабмина отметил важность повышения доступности социальных объектов для сельчан.

Минтранс вместе с другими федеральными и региональными ведомствами до 1 сентября проведут необходимую ревизию маршрутов общественного транспорта, а затем подготовят предложения по их развитию.

Михаил Мишустин поручил также к 1 октября проработать вопрос предоставления субсидий, льгот и компенсаций, которые помогут в развитии пригородного и междугороднего транспорта на селе. Эту задачу он возложил на Минтранс, органы региональной власти и МСУ.