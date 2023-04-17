Федеральный Минтранс проверит и улучшит работу сельских автобусов

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам проанализировать работу общественного транспорта в сёлах - проверить, улучшить и поддержать. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава Кабмина отметил важность повышения доступности социальных объектов для сельчан.
Минтранс вместе с другими федеральными и региональными ведомствами до 1 сентября проведут необходимую ревизию маршрутов общественного транспорта, а затем подготовят предложения по их развитию.
Михаил Мишустин поручил также к 1 октября проработать вопрос предоставления субсидий, льгот и компенсаций, которые помогут в развитии пригородного и междугороднего транспорта на селе. Эту задачу он возложил на Минтранс, органы региональной власти и МСУ.
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