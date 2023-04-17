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Общество

Федеральный Минтранс проверит и улучшит работу сельских автобусов

24 апреля 2023 13:30  [163] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам проанализировать работу общественного транспорта в сёлах - проверить, улучшить и поддержать. Об этом сообщил телеканал "360".

Глава Кабмина отметил важность повышения доступности социальных объектов для сельчан.

Минтранс вместе с другими федеральными и региональными ведомствами до 1 сентября проведут необходимую ревизию маршрутов общественного транспорта, а затем подготовят предложения по их развитию.

Михаил Мишустин поручил также к 1 октября проработать вопрос предоставления субсидий, льгот и компенсаций, которые помогут в развитии пригородного и междугороднего транспорта на селе. Эту задачу он возложил на Минтранс, органы региональной власти и МСУ.

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Теги:
МСУ Общественный транспорт
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