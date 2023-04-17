Андрей Саносян возглавил нижегородскую делегацию на форуме "Иннопром" в Узбекистане Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян возглавил делегацию от региона на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, после пленарной сессии Андрей Саносян совместно с главами делегаций из других регионов, а также заместителем председателя Правительства РФ, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым осмотрел стенды выставки.

"Республика Узбекистан является стратегическим партнером Нижегородской области. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии существующих связей и готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных проектов", - отметил замглавы региона.

Продукцию Нижегородской области представили 13 предприятий в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, агропромышленного комплекса и сферы IT.

Среди предприятий-участников из Нижегородской области — ГК "Современные транспортные технологии" (автомобили), ООО "Группа Промавто" (спецавтомобили), ООО "Хромос Инжиниринг" (хромотографы), ЗАО "Дробмаш" (дробильное-оборудование), ГК GeoSM (геосинтетические материалы), АО "Нижегородский молочный завод №1", агрохолдинг "Русское поле" и другие. Кроме того, в состав делегации Нижегородской области также вошли представители управляющей компании инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" и НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

По поручению губернатора Глеба Никитина нашему региону-партнеру - Бухарской области - будет передан мобильный детский технопарк "Кванториум", изготовленный на базе автомобиля "ГАЗель Next". Его планируют использовать для обучения школьников и преподавателей информационно-цифровым программам.

Ранее делегация из Узбекистана посетила Нижегородскую область с рабочим визитом.