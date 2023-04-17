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Общество

Сильные дожди прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие сутки

26 апреля 2023 09:26  [135] Общество

Сильные дожди ожидаются местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в течение дня 26 апреля.

Как сообщили в региональном МЧС, в связи с этим вероятны локальные затопления участков местности, а также дорог и низководных мостов.

В зоне риска также опоры ЛЭП, линии связи. Кроме того, не исключены оползни.

Из-за неблагоприятной погоды также повышается вероятность увеличения числа ДТП, затруднения в работе всех видов транспорта.

В ведомстве призывают нижегородских водителей снизить скорость на дороге при ухудшении видимости.

Ранее сообщалось, что около 40 придомовых территорий затоплены в Нижегородской области из-за паводка.

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Теги:
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