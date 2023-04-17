Сильные дожди прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие сутки

Сильные дожди ожидаются местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в течение дня 26 апреля.
Как сообщили в региональном МЧС, в связи с этим вероятны локальные затопления участков местности, а также дорог и низководных мостов.
В зоне риска также опоры ЛЭП, линии связи. Кроме того, не исключены оползни.
Из-за неблагоприятной погоды также повышается вероятность увеличения числа ДТП, затруднения в работе всех видов транспорта.
В ведомстве призывают нижегородских водителей снизить скорость на дороге при ухудшении видимости.
Ранее сообщалось, что около 40 придомовых территорий затоплены в Нижегородской области из-за паводка.
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