Сильные дожди прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие сутки Общество

Сильные дожди ожидаются местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в течение дня 26 апреля.

Как сообщили в региональном МЧС, в связи с этим вероятны локальные затопления участков местности, а также дорог и низководных мостов.

В зоне риска также опоры ЛЭП, линии связи. Кроме того, не исключены оползни.

Из-за неблагоприятной погоды также повышается вероятность увеличения числа ДТП, затруднения в работе всех видов транспорта.

В ведомстве призывают нижегородских водителей снизить скорость на дороге при ухудшении видимости.

Ранее сообщалось, что около 40 придомовых территорий затоплены в Нижегородской области из-за паводка.