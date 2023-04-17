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Общество

Вечер памяти Владимира Жириновского прошёл в Нижнем Новгороде

26 апреля 2023 16:55  [1] Общество

Фото: НРО ЛДПР

25 апреля - День рождения Основателя ЛДПР Владимира Жириновского. К этой дате был приурочен Вечер памяти легендарного политика. Он прошёл на площадке нижегородского кинотеатра "Орлёнок".

Нижегородское отделение ЛДПР организовало фотовыставку и показ документального фильма о жизни и судьбе великого политика. В открытие мероприятия принял участие руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области, координатор регионального отделения партии Владислав Атмахов.

Почтить память Владимира Жириновского собрались не только депутаты и представители партии из всех уголков нашего региона, но и неравнодушные жители, для которых Основатель ЛДПР был и остаётся настоящим кумиром. Многие пришли целыми семьями, взяв с собой детей.

"Этот день переполняют смешанные чувства. В первую очередь это праздник, потому что 77 лет назад в этот мир пришёл человек, который стал для меня вторым отцом и научил понимать этот мир. Давно не было политика, который так любил людей и рьяно заступался за русский мир. Он учил нас всегда говорить правду людям. Всю жизнь я стараюсь придерживаться этого его пожелания", - рассказал присутствующим руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Атмахов.

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Теги:
ЛДПР Память
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