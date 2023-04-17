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Общество

Детский фестиваль ГТО пройдёт в парке "Швейцария" 1 мая

26 апреля 2023 19:02  [66] Общество

Фото: предоставлено организаторами

В нижегородском парке "Швейцария" 1 мая будет пройдёт детский фестиваль ГТО. Семейный спортивный праздник организуют студенты факультета физкультуры Мининского университета.

Мероприятие состоится с 11:00 до 13:00 на баскетбольной площадке парка (остановка "Ул. Сурикова"). Принять участие в нём могут дети от 6 до 12 лет и их родители.

На фестивале ребята смогут попробовать свои силы и сдать усечённый вариант ГТО. Первые 50 участников, сдавшие нормативы, получат памятные призы.

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Теги:
ГТО Парк Швейцария Спорт
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