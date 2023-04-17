Образовательный проект "НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал проект "НЕЙМАРК.OpenSource.Интенсив", запущенный в рамках образовательной экосистемы ИТ-кампуса мирового уровня. К обучению допущено 100 лучших участников из 26 городов России, а также из Египта и Казахстана.

Программа курса включает изучение открытого кода и движения Open Source, кейсов от экспертов крупных ИТ-компаний и нижегородских вузов, полезных инструментов и ресурсов для разных языков программирования и платформ.

"Интенсив – это уникальная возможность бесплатно получить самый ценный ресурс – знания. Особенно важно, что это знания в актуальном и прикладном направлении. Во время интенсива участники смогут не только слушать и консультироваться с ведущими экспертами в своей сфере, но и улучшить коммуникационные навыки и способность работать в команде. По итогам интенсива будет проведена ярмарка вакансий, и лучшие участники будут приглашены для работы или стажировки в крупных ИТ-компаниях", – отметил советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ-сектора Валерий Черепенников.

Преподавателями и наставниками курса стали эксперты из ведущих университетов Нижнего Новгорода: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, ННГУ и НГТУ и крупных ИТ-компаний – Huawei, Globus, Wemake, "Цифровые решения". Обучение проходит на основе практических кейсов, предложенных компаниями, с небольшими теоретическими пояснениями.

Руководитель проектов Wemake, один из разработчиков языка Python Никита Соболев познакомит слушателей с Open Source, расскажет о том, какая существует проблематика в этой теме, как обезопасить и лицензировать свой продукт, а также поделится взглядами на будущее в области открытого кода.

Презентацию Всероссийского конкурса Open Source-проектов и проекта "Код будущего" проведет координатор Open Source проектов Михаил Бушмакин. Директор ИТ-компании "Цифровые решения" Юрий Шмонин расскажет о платформе Web3 технологии, no-code и open-source.

О первой в мире библиотеке компьютерного зрения участники интенсива узнают от одного из ее разработчиков – нижегородца, руководителя проектов по искусственному интеллекту в компании Huawei Вадима Писаревского. Заключительной станет лекция "Нейросеть Chat GPT" от руководителя направления "Академия Globus" Ильи Померанцева.

Программа разработана по инициативе правительства Нижегородской области, реализуется совместно АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" и АНО "Горький Тех".

Напомним, что проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.