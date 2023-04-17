Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2023 09:29  [43] Образовательный проект "НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив" стартовал в Нижегородской области
27 апреля 2023 09:16  [59] Нижегородский "Водоканал" объявил о запуске фонтана на площади Минина и Пожарского 28 апреля
27 апреля 2023 09:02  [73] Реку Борзовку в Нижнем Новгороде начали очищать от мусора
26 апреля 2023 19:55  [323] Бесплатный скрининг молочной железы организуют в НОКОД 13 и 14 мая
26 апреля 2023 19:17  [216] Компания "Технополис-С" из Санкт-Петербурга высадила аллею сирени на Сортировке
26 апреля 2023 19:02  [173] Детский фестиваль ГТО пройдёт в парке "Швейцария" 1 мая
26 апреля 2023 18:34  [349] Более миллиона цветущих растений высадят в Нижнем Новгороде в этом году
26 апреля 2023 17:48  [215] Обновлённый Штаб общественной поддержки начал работу в Нижнем Новгороде
26 апреля 2023 16:55  [224] Вечер памяти Владимира Жириновского прошёл в Нижнем Новгороде
26 апреля 2023 16:32  [206] Движение транспорта перекроют на участке улицы Батумской в Нижнем Новгороде до 12 мая
Общество

Образовательный проект "НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив" стартовал в Нижегородской области

27 апреля 2023 09:29  [43] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал проект "НЕЙМАРК.OpenSource.Интенсив", запущенный в рамках образовательной экосистемы ИТ-кампуса мирового уровня. К обучению допущено 100 лучших участников из 26 городов России, а также из Египта и Казахстана.

Программа курса включает изучение открытого кода и движения Open Source, кейсов от экспертов крупных ИТ-компаний и нижегородских вузов, полезных инструментов и ресурсов для разных языков программирования и платформ.

"Интенсив – это уникальная возможность бесплатно получить самый ценный ресурс – знания. Особенно важно, что это знания в актуальном и прикладном направлении. Во время интенсива участники смогут не только слушать и консультироваться с ведущими экспертами в своей сфере, но и улучшить коммуникационные навыки и способность работать в команде. По итогам интенсива будет проведена ярмарка вакансий, и лучшие участники будут приглашены для работы или стажировки в крупных ИТ-компаниях", – отметил советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ-сектора Валерий Черепенников.

Преподавателями и наставниками курса стали эксперты из ведущих университетов Нижнего Новгорода: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, ННГУ и НГТУ и крупных ИТ-компаний – Huawei, Globus, Wemake, "Цифровые решения". Обучение проходит на основе практических кейсов, предложенных компаниями, с небольшими теоретическими пояснениями.

Руководитель проектов Wemake, один из разработчиков языка Python Никита Соболев познакомит слушателей с Open Source, расскажет о том, какая существует проблематика в этой теме, как обезопасить и лицензировать свой продукт, а также поделится взглядами на будущее в области открытого кода.

Презентацию Всероссийского конкурса Open Source-проектов и проекта "Код будущего" проведет координатор Open Source проектов Михаил Бушмакин. Директор ИТ-компании "Цифровые решения" Юрий Шмонин расскажет о платформе Web3 технологии, no-code и open-source.

О первой в мире библиотеке компьютерного зрения участники интенсива узнают от одного из ее разработчиков – нижегородца, руководителя проектов по искусственному интеллекту в компании Huawei Вадима Писаревского. Заключительной станет лекция "Нейросеть Chat GPT" от руководителя направления "Академия Globus" Ильи Померанцева.

Программа разработана по инициативе правительства Нижегородской области, реализуется совместно АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" и АНО "Горький Тех".

Напомним, что проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.  

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph