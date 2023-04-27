Евгений Люлин: "По итогам 2022 года химическая отрасль признана локомотивом экономического роста региона" Экономика

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем химика.

"Уважаемые работники и ветераны химической отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика!

В Нижегородской области расположены крупнейшие предприятия отечественной химии и нефтехимии, они имеют всероссийское значение. В

Дзержинске, в Кстово созданы производственные кластеры, мощная индустрия, которая развивается вопреки санкциям Запада.

По итогам 2022 года, химическая отрасль признана локомотивом экономического роста региона. Особая экономическая зона "Кулибин" увеличила свои площади в 10 раз, сейчас там строится технопарк, который станет центром научных исследований и создания новых технологий.

Профессионализм и ответственность специалистов химических предприятий сегодня является залогом поступательного роста отрасли, расширения ее

возможностей и открытия новых перспектив. От всей души желаю вам производственных успехов, крепкого здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.