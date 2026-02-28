Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 февраля 2026 15:57
Белорусско-нижегородская конференция по станкостроению состоялась в Минске
28 февраля 2026 12:42
Более 281 млн рублей внесли в бюджет нижегородские предприятия за вред природе
27 февраля 2026 18:11
Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске
27 февраля 2026 15:45
Первую контейнерную площадку из вторсырья установили в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 15:33
Более 30 вебинаров об использовании маркировки "Честный знак" пройдут в марте
27 февраля 2026 14:16
Нижегородская область сохранила самую низкую инфляцию в ПФО
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
27 февраля 2026 09:28
Снос самовольной пристройки на Большой Печерской оценили в 9,8 млн рублей
27 февраля 2026 08:25
Нижегородский минфин привлечет еще 1,5 млрд рублей в виде кредитов
26 февраля 2026 18:50
Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах
Экономика

Белорусско-нижегородская конференция по станкостроению состоялась в Минске

28 февраля 2026 15:57 Экономика
Белорусско-нижегородская конференция по станкостроению состоялась в Минске

Фото: Нижегородский НОЦ

С 25 по 27 февраля в Минске прошла белорусско-нижегородская конференция по станкостроению, роботизации и автоматизации. Основные цели конференции — укрепление промышленной кооперации между Россией и Беларусью и обсуждение перспектив импортозамещения в станкостроении. Организаторами выступили Представительство Нижегородской области в Беларуси и НОЦ.

Мероприятие собрало более 60 экспертов и руководителей предприятий, рассказали в пресс-службе облправительства. Нижегородскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Старостин.

В первый день прошла встреча с заместителем министра промышленности Беларуси Леонидом Рыжковским, где обсуждались результаты взаимодействия и развитие сотрудничества. Дмитрий Старостин подчеркнул важность научно-технического потенциала Нижегородской области для укрепления промышленного суверенитета. Также состоялась научно-практическая конференция, где участники представили разработки в области 3D-технологий, программного обеспечения и робототехники. В рамках конференции также прошли b2b переговоры.

Директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко отметил, что центр служит связующим звеном между наукой и промышленностью. Участие в конференции белорусских гигантов, таких как Белорусский автомобильный завод и Минский тракторный завод, свидетельствует о высоком интересе к разработкам нижегородских компаний.

Во второй и третий дни участники посетили предприятия и образовательные учреждения, обсудив вопросы подготовки специалистов для автоматизированных линий. Андрей Дудкин, руководитель Представительства Нижегородской области в Беларуси, подчеркнул, что существует высокий спрос на нижегородские компетенции в области станкостроения и робототехники. Представительство активно работает над тем, чтобы конференция привела к долгосрочным контрактам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Международное сотрудничество Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных