Белорусско-нижегородская конференция по станкостроению состоялась в Минске Экономика

Фото: Нижегородский НОЦ

С 25 по 27 февраля в Минске прошла белорусско-нижегородская конференция по станкостроению, роботизации и автоматизации. Основные цели конференции — укрепление промышленной кооперации между Россией и Беларусью и обсуждение перспектив импортозамещения в станкостроении. Организаторами выступили Представительство Нижегородской области в Беларуси и НОЦ.

Мероприятие собрало более 60 экспертов и руководителей предприятий, рассказали в пресс-службе облправительства. Нижегородскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Старостин.

В первый день прошла встреча с заместителем министра промышленности Беларуси Леонидом Рыжковским, где обсуждались результаты взаимодействия и развитие сотрудничества. Дмитрий Старостин подчеркнул важность научно-технического потенциала Нижегородской области для укрепления промышленного суверенитета. Также состоялась научно-практическая конференция, где участники представили разработки в области 3D-технологий, программного обеспечения и робототехники. В рамках конференции также прошли b2b переговоры.

Директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко отметил, что центр служит связующим звеном между наукой и промышленностью. Участие в конференции белорусских гигантов, таких как Белорусский автомобильный завод и Минский тракторный завод, свидетельствует о высоком интересе к разработкам нижегородских компаний.

Во второй и третий дни участники посетили предприятия и образовательные учреждения, обсудив вопросы подготовки специалистов для автоматизированных линий. Андрей Дудкин, руководитель Представительства Нижегородской области в Беларуси, подчеркнул, что существует высокий спрос на нижегородские компетенции в области станкостроения и робототехники. Представительство активно работает над тем, чтобы конференция привела к долгосрочным контрактам.