Продажи осиновых кольев выросли в Нижегородской области на 75% за год

Фото: сгенерировано нейросетью

В Нижегородской области зафиксирован резкий рост спроса на осиновые колья. Как сообщили порталу "Живем в Нижнем" в пресс-службе Wildberries, продажи этой продукции за год выросли на 75%.

Средняя стоимость такого товара составляет около 260 рублей. При этом средний чек продолжает снижаться: в 2025 году он уменьшился на 7%, а в 2024-м — на 27%.

В целом рынок эзотерических товаров в регионе по итогам 2025 года показал рост на 3,5%. Однако аналитики отмечают замедление динамики. По России спрос на подобную продукцию оказался выше уровня 2024 года лишь на 2%, тогда как годом ранее прирост достигал примерно трети.

Аналитики отмечают, что пик роста оборотов пришелся на 2023 год, когда продажи, например, карт Таро по сравнению с 2022 годом выросли почти на 150%. Уже в 2024 году динамика роста замедлилась до десятков процентов.

Наиболее востребованной категорией в Нижегородской области остаются карты Таро. Тем не менее их продажи по сравнению с 2024 годом сократились на 20%.

Второе место по объему продаж заняли обереги — их покупали на 36% чаще, чем годом ранее. На третьей позиции оказались амулеты с приростом 5% к 2024 году.

Интерес к рунам увеличился более чем на 51%, однако по абсолютным показателям эта категория заметно уступает картам Таро, оберегам и амулетам.

Самое существенное снижение показали бубны: в 2025 году их продажи сократились на 75%.

