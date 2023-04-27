Евгений Люлин: "Первомай объединяет всех тружеников" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Праздником Весны и Труда.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Праздником весны и труда!

Первомай объединяет всех тружеников, конкретными делами на своем рабочем месте приносящих пользу Родине, государству, обществу. Мы прилагаем знания и умения, таланты и профессионализм для умножения общего блага, для развития и процветания Отечества.

Нижегородская область – мощный экономический центр Российской Федерации. Достижения наших промышленников и аграриев, развитие систем здравоохранения, образования, культуры гарантируют социально- экономическую стабильность региона, уверенность в завтрашнем дне.

Желаю всем в эти праздничные дни отличного весеннего настроения, успешной работы и отличного отдыха на приусадебных участках. Пусть каждый день приносит вам радость встреч с друзьями, родными и близкими, а погода радует солнцем и весенним теплом! С праздником!", - сказал Евгений Люлин.