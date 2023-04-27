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Общество

Евгений Люлин: "Первомай объединяет всех тружеников"

01 мая 2023 09:55  [44] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Праздником Весны и Труда.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Праздником весны и труда!

Первомай объединяет всех тружеников, конкретными делами на своем рабочем месте приносящих пользу Родине, государству, обществу. Мы прилагаем знания и умения, таланты и профессионализм для умножения общего блага, для развития и процветания Отечества.

Нижегородская область – мощный экономический центр Российской Федерации. Достижения наших промышленников и аграриев, развитие систем здравоохранения, образования, культуры гарантируют социально- экономическую стабильность региона, уверенность в завтрашнем дне.

Желаю всем в эти праздничные дни отличного весеннего настроения, успешной работы и отличного отдыха на приусадебных участках. Пусть каждый день приносит вам радость встреч с друзьями, родными и близкими, а погода радует солнцем и весенним теплом! С праздником!",  - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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